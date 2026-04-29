Candidata a la ONU Grynspan afirma que el organismo internacional debe hacer "menos con menos"

FOTO DE ARCHIVO: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, habla durante una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció su nominación para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, en San José

Naciones Unidas se enfrenta a un momento crítico en el que su sostenibilidad financiera se ve amenazada y deben "hacer ‌menos con menos", dijo el miércoles ‌la costarricense Rebeca Grynspan en el marco de su campaña para convertirse en la próxima secretaria general de la organización.

La ONU ha advertido que se acerca a una quiebra efectiva, impulsada en gran medida por el retraso o la retención de las contribuciones de los principales donantes, con Estados Unidos —su mayor financiador— frecuentemente en mora.

"Creo que ​nos encontramos en un ⁠momento muy difícil", dijo Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, a ‌Reuters y Bloomberg en una entrevista en París, mientras ⁠realiza campaña en los países que ⁠forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Advirtió que la incertidumbre sobre los pagos de los Estados miembros estaba paralizando la capacidad de ⁠planificación de la organización: "Creo que está en juego la sostenibilidad ​financiera del presupuesto de la ONU".

"No creo ‌que debamos hacer más con menos. ‌Creo que tenemos que hacer menos con menos, y centrarnos más", ⁠afirmó.

Cuatro candidatos compiten por suceder al secretario general Antonio Guterres a partir de principios del próximo año. El ganador heredará una organización cuya importancia ha disminuido en medio de la rivalidad entre las ​grandes potencias ‌y las críticas de Estados Unidos al multilateralismo.

Grynspan, de 70 años, economista hija de padres que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y actual directora de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, afirmó que ⁠la ONU ha estado ausente en demasiados conflictos y debería estar dispuesta a asumir más riesgos proponiendo la mediación con mayor frecuencia, incluso si ésta es rechazada inicialmente.

También señaló que la organización debería colaborar más con grupos no gubernamentales y el sector privado y actuar más como un "facilitador".

"No todo tiene que suceder dentro de la ONU", afirmó.

Al ser consultada sobre ‌el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un feroz crítico de la ONU, dijo que la organización debería mostrarse "menos a la defensiva" ante las críticas.

"De lo que dijo Donald Trump en la Asamblea General, me quedo con la frase: 'La ONU tiene potencial, pero no está a la ‌altura de ese potencial'", afirmó.

Sobre si la organización se enfrenta a una crisis existencial, Grynspan se mostró cautelosamente optimista.

"Si se trata de un momento de ‌vida o muerte ⁠para la ONU, lo dudo", afirmó. "En gran parte, esto se debe a la convicción de que el mundo ​es mejor con la ONU que sin ella. Me presento porque creo en la Carta, creo en los principios de la ONU".

Con información de Reuters