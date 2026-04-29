Nigel Farage es acusado de violar regla parlamentaria por una donación en criptomonedas

FOTO ARCHIVO-El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, en una conferencia de prensa en Londres

​Nigel Farage, líder del partido británico de derecha Reform, fue acusado el miércoles ‌por agrupaciones políticas ‌rivales de infringir las normas parlamentarias al no declarar una importante donación recibida de un inversor en criptomonedas.

Según las normas parlamentarias, los diputados deben declarar cualquier donación recibida durante el año anterior a unas elecciones ​en el plazo ⁠de un mes desde su toma de ‌posesión.

Farage dijo que recibió la ⁠donación, por valor de más ⁠de un millón de libras (1,35 millones de dólares), del inversor en criptomonedas Christopher Harborne para ⁠sufragar su seguridad personal antes de ​anunciar su candidatura a las ‌elecciones nacionales de 2024 y ‌que, por lo tanto, no constituía ⁠una donación política.

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El principal partido de la oposición, el Partido Conservador, remitió a Farage al Comisionado de Normas Parlamentarias para que ​lo investigue, ‌mientras que el Partido Laborista, en el poder, también sostuvo que el líder de Reform parecía haber infringido las normas.

El Partido Reform, de Farage, ⁠ha encabezado todas las encuestas nacionales desde principios del año pasado, lo que ha provocado un mayor escrutinio de las fuentes de financiación del partido.

Farage reveló los detalles del regalo después de que el periódico The Guardian se puso ‌en contacto con él para preguntarle por la donación. The Guardian dijo que el valor ascendía a unos 5 millones de libras.

Aproximadamente dos tercios de la financiación de Reform el ‌año pasado procedió de Harborne, que vive en Tailandia, según documentos.

Antes de las elecciones de 2024, ‌Farage había ⁠dicho que no tenía intención de presentarse como candidato, pero cambió de ​opinión aproximadamente un mes antes de la votación.

(1 dólar = 0,7409 libras)

Con información de Reuters