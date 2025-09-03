Los 16 lugares para salir a comer platos suculentos y sabrosos en Buenos Aires: cuáles son

Buenos Aires ofrece una amplia variedad de espacios gastronómicos con identidad propia.

La gastronomía porteña es reconocida por su diversidad y su capacidad de combinar tradición con propuestas innovadoras. En distintos barrios de la ciudad y alrededores, abundan espacios ideales para disfrutar de platos cálidos, abundantes y llenos de sabor. Para quienes se preguntan en dónde comer en Buenos Aires, estos ocho lugares destacan por sus recetas suculentas y su identidad única.

Mondongo & Coliflor

En una esquina histórica de Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor se ha convertido en un clásico gracias a su emblemático guiso de mondongo con garbanzos, panceta y chorizo colorado. Su carta ofrece también guisos de lentejas, polenta cremosa con carrilleras al malbec y osobuco de cerdo con aligot. La experiencia se acompaña con vinos, tragos clásicos y opciones sin alcohol.

El Retorno

Ubicado en Villa Adelina, El Retorno combina la tradición de parrilla con propuestas de estación. Entre sus imperdibles están la sopa de calabaza con jengibre y naranja, el pastel de boniato y pollo gratinado, y la cazuela de lentejas cocida a fuego lento. Una opción que equilibra la esencia del bodegón con la calidez de los platos caseros.

La Boquería

Este bodegón palermitano ofrece un ambiente cálido y platos abundantes. Entre los favoritos destacan los malfatti de espinaca y ricota con salsa rosada, ravioles de carne asada con fileto y la tortilla de papas coronada con muzzarella y panceta. También se lucen las empanadas fritas de asado cortado a cuchillo, que refuerzan su impronta argentina y española.

Grau Cebichería

La propuesta del chef peruano Raúl Zorrilla Porta combina frescura y tradición. En su carta resalta la Quinua Atamalada con langostinos ahumados, además de clásicos como el chupe, el sudado y la parihuela, todos con intensos sabores de la cocina peruana. Una experiencia que acerca al Abasto recetas reconfortantes con raíces familiares.

Platos abundantes y llenos de sabor caracterizan la experiencia culinaria porteña.

Muyè

En Recoleta, Muyè se destaca por su ambientación en una casona centenaria y su cocina de autor con influencia brasileña. Entre sus platos sobresale la moqueca de camarones con leche de coco y aceite de dendé, servida con arroz basmati. Su carta se completa con vinos seleccionados, coctelería de autor y jugos frescos.

Tanta

Con el sello del chef Gastón Acurio, Tanta celebra la cocina peruana con platos abundantes y de fuerte identidad. Una de sus estrellas es el estofado de res al vino tinto, preparado con cachete de res braseado durante horas y acompañado de fettuccine en crema suave. Una experiencia que combina intensidad y calidez en pleno Retiro.

Desarmadero

Desarmadero Bar y Desarmadero Session, en Palermo, son conocidos por sus más de 40 canillas de cerveza artesanal. A su propuesta se suman platos reconfortantes como el goulash húngaro, el locro cocido a fuego lento y los ñoquis caseros con salsas variadas. Una opción ideal para quienes buscan sabor hogareño junto a una gran selección de cervezas.

La Capitana

Este bodegón de Almagro rinde homenaje a Eva Perón y ofrece un ambiente cargado de historia. Sus platos más representativos son el Pastel del General, con ternera braseada y puré gratinado, el pastel de cordero patagónico con boniato y una versión vegetariana a base de berenjenas. Una propuesta que mezcla tradición argentina con recetas sabrosas y abundantes.

La fusión entre tradición e innovación distingue a los mejores restaurantes de la ciudad.

Mishiguene

Este restaurante ubicado en Palermo propone un viaje a la cocina judía con una mirada contemporánea. Su sopa de kneidalaj es una de las estrellas del invierno: caldo de pollo clarificado con hierbas y especias, acompañado de suaves albóndigas de matzá. Un plato cargado de historia y tradición, ideal para empezar cualquier recorrido gastronómico.

Merienda

En pleno Palermo, Merienda combina tradición argentina y técnicas modernas. Entre sus platos destacados se encuentra la ternera braseada, cocida lentamente durante cuatro horas y servida con puré de papas cremoso. Su ambiente luminoso y su deck exterior convierten cada visita en una experiencia cálida y confortable.

Granero

En Tigre, Granero reúne carnes premium al grill, pastas artesanales y propuestas de huerta en un entorno sustentable. Uno de sus imperdibles es el chicken pie, pastel horneado con pollo desmenuzado, vegetales y una cobertura crocante al horno de barro. Una opción de comfort food ideal para acompañar con vinos de su cava.

En distintos barrios de la ciudad, conviven restaurantes tradicionales, bodegones históricos y espacios modernos que ofrecen platos abundantes

Áncora

Puerto Retiro alberga a Áncora, un espacio que celebra los sabores rioplatenses con platos abundantes. Entre sus opciones se destacan los pappardelle caseros con carne a cocción lenta, los canelones gratinados y sopas calientes como la vichyssoise de papa y puerro. Una propuesta ideal para los días más fríos.

Saigón Noodle Bar

Con locales en San Telmo, Palermo y Retiro, Saigón Noodle Bar acerca la esencia del street food vietnamita. El Phở Bò y el Phở Gà son dos sopas de res y pollo cocinadas con especias durante horas, servidas en tazones humeantes. Otra opción destacada es el Thịt Kho, cerdo estofado en salsa caramelizada.

Gontran Cherrier

La reconocida panadería francesa suma platos de invierno que invitan a la calidez. Entre ellos, la sopa de cebolla gratinada con queso parmesano, la sopa de cabutia con queso azul y el clásico boeuf bourguignon. Para un cierre perfecto, los rigatoni con ragú de hongos completan la propuesta.

Cada propuesta gastronómica refleja la diversidad cultural de Buenos Aires.

Liliana Helueni

En Monserrat, la cocina árabe sefaradí de Liliana Helueni se caracteriza por la frescura de sus ingredientes y la abundancia de sus platos. Una de sus especialidades es el pollo persa desmenuzado, condimentado con especias y acompañado de arroz pilaf con frutos secos. Una experiencia hogareña y auténtica.

Kamay Casa Gardel

En el Abasto, Kamay Casa Gardel fusiona cocina nikkei y sabores peruanos en un espacio moderno. El chupe de langostinos, los arroces como el tacu tacu y el risotto pachamanquero, y pastas como los canelones de ají de gallina, son algunas de las propuestas más contundentes de su carta.