La segunda Selección que confirmó la lista final de 26 convocados para el Mundial 2026

La segunda Selección que anunció su lista de 26 para el Mundial 2026

Suecia se convirtió en la segunda selección que confirmó a los 26 convocados para jugar el Mundial 2026. Después de que Bosnia & Herzegovina dé la sorpresa este lunes 11 de mayo en dar la lista definitiva para disputar el torneo, ahora los suecos hicieron lo propio confirmándolo con un video y un posteo en las redes sociales. De lo único que no se conocen detalles es de los dorsales que utilizarán los futbolistas en cuestión durante el certamen.

El elenco europeo será parte del Grupo F en el que competirá contra Túnez, Países Bajos y Japón. Después de lograr la clasificación por medio del Repechaje al que llegaron por la Nations League tras quedar último en su zona en las Eliminatorias de Europa sin ganar un partido, lograron una plaza en el la Copa del Mundo y buscarán dar la sorpresa. De hecho, lo hicieron dejando en el camino a Ucrania en semifinales por 3 a 1 y luego venciendo a Polonia por 3 a 2.

La lista de Suecia confirmada para el Mundial 2026

Arqueros:

Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström.

Defensores:

Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

Volantes y delanteros:

Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.

El fixture de Suecia en el Mundial 2026

Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+). Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

– Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+). Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).

Los 26 convocados de Suecia para el Mundial 2026

Suecia, el país que se metió en el Mundial 2026 sin ganar un partido en las Eliminatorias

El equipo sueco no cosechó triunfos entre septiembre y noviembre del 2025 cuando se llevaron a cabo los partidos correspondientes al clasificatorio europeo. Con dos empates y cuatro derrotas terminaron últimos en su zona quedando detrás de Suiza, Kosovo y Eslovenia, aunque otra estadística los ayudó para llegar al Repechaje. En este último, Suecia se impuso ante Ucrania por 3 a 1 y posteriormente hizo lo propio contra los polacos. todo gracias a un cupo de la Nations League.

Su desempeño en el certamen continental fue fundamental para lograr este objetivo. El seleccionado sueco fue el mejor de la tercera división del torneo para ascender a la segunda ganándose así el derecho de ir directamente a los mano a mano. Cabe destacar que la UEFA le da a los cuatro mejores líderes de grupo la oportunidad de llegar a la mencionada instancia independientemente de la división en la que estén, por lo que Suecia lo tuvo y no dejó pasar la oportunidad.