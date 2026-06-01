Argentina busca un nuevo campeonato y vos podés también salir campeón con el Prode de El Destape.

El Mundial 2026 se vive con más emoción en El Destape. Además de seguir cada partido, cada resultado y todas las novedades de la Copa del Mundo, ahora también podés participar del Prode, una competencia exclusiva para suscriptores que te permite poner a prueba tus conocimientos futboleros y competir por grandes premios.

La participación es simple: ingresás con tu cuenta, completás tus pronósticos antes de cada partido y empezás a sumar puntos según los resultados que aciertes. El ranking se actualiza a lo largo del torneo y los mejores participantes podrán acceder a premios como un viaje para dos personas a Iguazú y una Smart TV Samsung de 65 pulgadas.

Paso 1: Ingresá al sitio del Prode

Para comenzar, entrá a la página oficial del Prode de El Destape desde este enlace:

https://www.eldestapeweb.com/prode/

Desde allí vas a poder acceder a la plataforma de juego, revisar los partidos disponibles y comenzar a cargar tus pronósticos para el Mundial 2026.

Paso 2: iniciá sesión con tu cuenta de El Destape

Una vez dentro del sitio, iniciá sesión con tu usuario y contraseña de El Destape. Es importante que ingreses con la cuenta asociada a tu suscripción activa, ya que el Prode es un beneficio exclusivo para suscriptores.

Si ya sos suscriptor, no tenés que pagar nada extra para participar. Sólo necesitás entrar con tu cuenta, acceder al Prode y completar tus pronósticos antes del cierre de cada partido.

Paso 3: si no sos suscriptor, podés sumarte

Si todavía no sos suscriptor de El Destape, también podés participar. Para hacerlo, tenés que activar tu suscripción mensual de $10.000. Una vez que tu cuenta esté activa, quedás habilitado para ingresar al Prode y competir por importantes premios durante todo el Mundial.

La participación no funciona como una apuesta y no requiere pagar por cada pronóstico. Con tu suscripción activa ya podés jugar, cargar resultados y seguir tu posición en el ranking general.

Paso 4: entrá a la sección Prode Mundial 2026

Después de iniciar sesión, ingresá a la sección Prode Mundial 2026. Allí vas a encontrar el listado de partidos disponibles para pronosticar.

En esa pantalla podrás ver los encuentros habilitados, seleccionar tus resultados, revisar tus elecciones y modificar tus pronósticos mientras el plazo de edición siga abierto.

Paso 5: completá tus pronósticos para la fase de grupos

Durante la fase de grupos, deberás elegir el resultado de cada partido entre tres opciones posibles:

Gana el local.

Empatan.

Gana el visitante.

Cada resultado acertado durante esta etapa suma 3 puntos. Como la fase de grupos tiene muchos partidos, es una instancia clave para acumular puntos, escalar posiciones y empezar bien parado en la competencia.

Paso 6: jugá también las fases eliminatorias

Cuando termine la fase de grupos, se habilitarán los pronósticos de las etapas eliminatorias: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

En esta instancia ya no se elige empate. Vas a tener que seleccionar qué equipo gana o avanza de ronda, incluso si el partido se define por penales.

Cada acierto en las fases eliminatorias vale 5 puntos. Por eso, esta etapa puede cambiar por completo el ranking y definir quiénes llegan con chances reales a los primeros puestos.

Paso 7: revisá tus elecciones antes del cierre

Un punto fundamental: los pronósticos pueden modificarse hasta una hora antes del inicio de cada partido.

Después de ese plazo, el sistema cierra la posibilidad de editar y el pronóstico queda confirmado. Por eso es recomendable cargar tus resultados con anticipación y revisar cada elección antes del cierre.

Paso 8: seguí el ranking después de cada partido

A medida que se jueguen los partidos del Mundial, el ranking del Prode se irá actualizando con los puntos obtenidos por cada participante.

Vas a poder seguir tu posición, ver cómo impactan tus aciertos y medir tu desempeño frente al resto de los jugadores. Cada partido puede ayudarte a subir posiciones, especialmente en las etapas decisivas.

¿Cómo se suman los puntos?

El sistema de puntuación es muy sencillo:

En fase de grupos, cada resultado acertado suma 3 puntos.

En fases eliminatorias, cada pronóstico correcto suma 5 puntos.

Cuantos más resultados aciertes, más puntos acumulás. Los participantes con mayor puntaje quedarán mejor ubicados en la tabla general y competirán por los premios principales.

¿Qué premios se pueden ganar?

El Prode de El Destape tiene premios muy importantes para los mejores participantes.

El primer puesto se llevará un viaje para dos personas a Iguazú.

El segundo puesto ganará una Smart TV Samsung de 65 pulgadas.

Además, habrá otros premios para quienes completen las primeras posiciones del ranking.

Requisitos para participar

Para jugar al Prode de El Destape tenés que ser mayor de 18 años, contar con una suscripción activa y acceder al sitio con tu cuenta registrada.

La participación es gratuita para suscriptores. No hay apuestas, no hay costos adicionales por pronóstico y no se juega con dinero. Sólo necesitás tu cuenta activa, completar tus predicciones y seguir el Mundial partido a partido.

Entrá ahora y empezá a jugar

El Mundial 2026 se vive una vez cada cuatro años, pero esta vez también podés jugarlo desde El Destape. Entrá al Prode, cargá tus pronósticos y empezá a competir por grandes premios.

Ingresá ahora en:

https://www.eldestapeweb.com/prode/

Hacé tus pronósticos, sumá puntos y demostrá que vos también sabés cómo se juega este Mundial.