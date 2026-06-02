Qué películas ver en Netflix en junio 2026: el TOP 10 de las más vistas

Netflix consolida su posición como la plataforma líder en el mercado del streaming gracias a su capacidad para diversificar su catálogo global. Lejos de encasillarse en un solo género, la estrategia del gigante del entretenimiento se enfoca en adquirir y producir relatos de diversas latitudes, combinando ficciones de alto presupuesto, crudos documentales deportivos y comedias dramáticas íntimas. Esta selección de películas asegura que cada suscriptor encuentre una propuesta afín a sus intereses, consolidando su propuesta cultural durante el mes de junio.
El top 10 de películas para ver en Netflix
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Risa y la cabina del viento: ambientada en los gélidos paisajes de Tierra del Fuego, esta producción argentina de realismo mágico, dirigida por Juan Cabral, sigue a una niña (Elena Romero) que halla un teléfono para hablar con los muertos. Actúan Diego Peretti, Joaquín Furriel y la cantante Cazzu.
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La novia del año: comedia romántica sudafricana filmada en Pretoria. Sigue a Lienkie (Carine Rous), quien tras sufrir una ruptura amorosa diseña un plan para ganar un concurso nupcial y vengarse de su ex. Participan Bouwer Bosch y Armand Aucamp.
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El autobús: la huelga de la selección francesa: dirigido por James Astruc, este punzante documental reconstruye el histórico motín del Mundial de Sudáfrica 2010, donde figuras como Patrice Evra y Nicolas Anelka se atrincheraron en el vehículo del equipo.
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México 86: tragicomedia azteca que narra los entresijos políticos y la corrupción detrás de la organización del Mundial de Fútbol. Protagonizada por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho en Ciudad de México.
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Me llamo Agneta: comedia dramática sueca dirigida por Johanna Runevad. Sigue a Agneta (Eva Melander), una mujer desempleada que viaja a la Provenza francesa para trabajar como cuidadora, iniciando un inesperado despertar personal junto a Claes Månsson.
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Las damas primero: cinta británica de época dirigida por Thea Sharrock. Rodada en entornos rurales de Inglaterra, cuenta con las actuaciones de Rosamund Pike y Fiona Shaw en una trama de época sobre emancipación y cartas anónimas.
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La cabra que cambió el juego: largometraje animado ambientado en una colorida metrópolis de animales antropomórficos. Narra cómo el pequeño Will Cabrera (voz de Caleb McLaughlin) revoluciona el baloncesto escolar desafiando los prejuicios físicos.
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Criaturas luminosas: drama norteamericano filmada en el estado de Washington. Dirigida por Olivia Newman y protagonizada por Sally Field y Lewis Pullman, la historia entrelaza la vida de una viuda solitaria y un pulpo que la ayuda a resolver un misterio.
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Apex: intenso thriller de supervivencia ambientado en la indómita naturaleza de Australia. La cinta de Baltasar Kormákur muestra a la escaladora Sasha (Charlize Theron) siendo cazada por un lugareño psicópata (Taron Egerton) tras una tragedia en los acantilados.
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Bebé robado: el asesinato de Heidi Broussard: drama criminal basado en una estrujante historia real ocurrida en Texas. Expone la desaparición de Heidi y la perturbadora traición de su mejor amiga Magen, quien viaja de Houston a Austin para robar a su recién nacida.