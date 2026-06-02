Qué películas ver en Netflix en junio 2026: el TOP 10 de las más vistas

Netflix consolida su posición como la plataforma líder en el mercado del streaming gracias a su capacidad para diversificar su catálogo global. Lejos de encasillarse en un solo género, la estrategia del gigante del entretenimiento se enfoca en adquirir y producir relatos de diversas latitudes, combinando ficciones de alto presupuesto, crudos documentales deportivos y comedias dramáticas íntimas. Esta selección de películas asegura que cada suscriptor encuentre una propuesta afín a sus intereses, consolidando su propuesta cultural durante el mes de junio.

"México 86", la película sobre el Mundial de Fútbol. (Crédito de foto: Netflix)

Risa y la cabina del viento: ambientada en los gélidos paisajes de Tierra del Fuego, esta producción argentina de realismo mágico, dirigida por Juan Cabral, sigue a una niña (Elena Romero) que halla un teléfono para hablar con los muertos. Actúan Diego Peretti, Joaquín Furriel y la cantante Cazzu.



La novia del año: comedia romántica sudafricana filmada en Pretoria. Sigue a Lienkie (Carine Rous), quien tras sufrir una ruptura amorosa diseña un plan para ganar un concurso nupcial y vengarse de su ex. Participan Bouwer Bosch y Armand Aucamp.



El autobús: la huelga de la selección francesa: dirigido por James Astruc, este punzante documental reconstruye el histórico motín del Mundial de Sudáfrica 2010, donde figuras como Patrice Evra y Nicolas Anelka se atrincheraron en el vehículo del equipo. MÁS INFO Cine Tiene solo 20 años y dirigió la película más polémica que se acaba de estrenar en el cine

México 86: tragicomedia azteca que narra los entresijos políticos y la corrupción detrás de la organización del Mundial de Fútbol. Protagonizada por Diego Luna, Karla Souza y Daniel Giménez Cacho en Ciudad de México.

Me llamo Agneta: comedia dramática sueca dirigida por Johanna Runevad. Sigue a Agneta (Eva Melander), una mujer desempleada que viaja a la Provenza francesa para trabajar como cuidadora, iniciando un inesperado despertar personal junto a Claes Månsson.



Las damas primero: cinta británica de época dirigida por Thea Sharrock. Rodada en entornos rurales de Inglaterra, cuenta con las actuaciones de Rosamund Pike y Fiona Shaw en una trama de época sobre emancipación y cartas anónimas.



La cabra que cambió el juego: largometraje animado ambientado en una colorida metrópolis de animales antropomórficos. Narra cómo el pequeño Will Cabrera (voz de Caleb McLaughlin) revoluciona el baloncesto escolar desafiando los prejuicios físicos. MÁS INFO Netflix Lujos, crímenes y aristocracia: la serie ideal para ver en Netflix

Criaturas luminosas: drama norteamericano filmada en el estado de Washington. Dirigida por Olivia Newman y protagonizada por Sally Field y Lewis Pullman, la historia entrelaza la vida de una viuda solitaria y un pulpo que la ayuda a resolver un misterio.



Apex: intenso thriller de supervivencia ambientado en la indómita naturaleza de Australia. La cinta de Baltasar Kormákur muestra a la escaladora Sasha (Charlize Theron) siendo cazada por un lugareño psicópata (Taron Egerton) tras una tragedia en los acantilados.

