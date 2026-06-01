Tenía 81 años: dolor por la muerte de una leyenda del periodismo.

El periodismo y la radio atraviesan horas de duelo tras conocerse la muerte de Steve Raymond, una de las voces más emblemáticas de Australia. El histórico conductor, que falleció a los 81 años, dejó una huella profunda en emisoras icónicas de Sídney y fue despedido con emotivos mensajes por colegas y amigos que destacaron su pasión por el oficio.

La noticia fue confirmada a través de un homenaje publicado en redes sociales por Pete Graham, amigo y compañero de Raymond durante años en la industria radial.

En su mensaje, Graham recordó el enorme vínculo que Steve tenía con las emisoras 2WS y WSFM, donde construyó buena parte de su carrera y se convirtió en una figura inseparable de la identidad de esas radios. Además, destacó que el conductor no solo brilló en el aire, sino también en televisión, donde llegó a tener su propio programa y alcanzó gran popularidad entre el público australiano.

Steve Raymond también tuvo un exitoso paso por 2UE, una de las radios más importantes del país, donde logró ubicarse en el primer puesto de audiencia en una época en la que liderar el rating radial representaba un verdadero símbolo de prestigio. Quienes trabajaron junto a él lo describieron como un apasionado de la comunicación, profundamente comprometido con la radio y con una fuerte conexión con sus oyentes.

Tenía 81 años: dolor por la muerte de una leyenda del periodismo.

El legado que dejó en la radio

La muerte de Steve Raymond provocó una fuerte repercusión entre colegas y oyentes que lo consideraban una de las voces más influyentes de la radio australiana. "La radio perdió a uno de sus verdaderos creyentes", expresó Graham en su despedida.