Ernesto Tenembaum humilló a Milei y reveló lo que todos pensaban: "Es un..."

Ernesto Tenembaum humilló a Milei y reveló lo que todos pensaban.

El periodista Ernesto Tenembaum lanzó duras críticas contra Javier Milei luego de la participación del Presidente en un acto realizado en el Museo del Holocausto. Durante su programa en Radio con Vos, el conductor aseguró que el mensaje del mandatario le generó "vergüenza ajena" y cuestionó su posicionamiento internacional junto a líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

"Esto que estoy contando es un debate muy fuerte dentro del pueblo judío", planteó Tenembaum al introducir su análisis sobre el vínculo entre el Gobierno nacional e Israel.

En su editorial, el periodista sostuvo que Milei mantiene una postura alineada con dirigentes que, según su mirada, impulsan políticas extremas. "Hay tres aliados que tienen una política milicista de arrasar con todo, que son Netanyahu, Milei y Trump", afirmó.

Luego apuntó específicamente contra el acto realizado en homenaje a las víctimas del Holocausto. "Yo entiendo que un presidente vaya al Museo del Holocausto, está bien. Pero el discurso que dio Milei es un discurso belicista, inhumano", expresó. Tenembaum consideró además que las consecuencias políticas de ese tipo de mensajes terminan derivando "en muchas muertes", según señaló al aire.

Ernesto Tenembaum humilló a Milei y reveló lo que todos pensaban.

Las críticas por los vínculos internacionales del Presidente

El conductor también cuestionó la participación de Milei en encuentros internacionales vinculados a sectores de ultraderecha. Según dijo, el Presidente "ha participado de actos de partidos que reivindican la Inquisición", en referencia a eventos políticos en Europa. Además, criticó la relación del mandatario argentino con Donald Trump y cuestionó las políticas migratorias impulsadas por el expresidente estadounidense. "Poner a Milei como referente del Holocausto en la memoria de mis padres y mis abuelos, a mí me parece muy ofensivo", concluyó Tenembaum.