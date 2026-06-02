Milei defenderá hoy su plan económico ante empresarios

El Gobierno de Javier Milei inicia una semana en la que se preparan para aprobar leyes claves en el Congreso. Desde el Ejecutivo ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. Paralelamente, el gobierno sufre una nueva discusión con la Iglesia que hizo una crítica por la crisis social en el país, en este marco, la ministra de Capital Humano, se reunió con el Papa León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano. En este contexto, la gestión libertaria sufre uno de los meses con mayor caída de imagen y apoyo en su gestión, según las últimas encuestas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.