Racing perdió con Botafogo y se complica en la Sudamericana: goles y resumen

Racing sufrió una derrota clave en la Copa Sudamericana 2026 tras caer 3-2 frente a Botafogo en el estadio Presidente Perón, en un encuentro sin público correspondiente a la segunda fecha del grupo E. Con este resultado, la "Academia" quedó en el tercer puesto del grupo con 3 puntos, mientras que el equipo brasileño lidera con 4 unidades.

El partido comenzó favorable para Racing, que abrió el marcador a los cuatro minutos gracias a un tiro libre desde la izquierda que, tras un error del arquero Neto, permitió a Santiago Sosa cabecear y convertir frente al arco vacío. Sin embargo, la alegría duró poco para el local. Botafogo reaccionó rápido y a los 23 minutos Arthur Cabral aprovechó un rebote en el área para igualar el partido con un tiro cruzado que superó a Facundo Cambeses. Apenas 17 minutos más tarde, Júnior Santos desbordó desde campo propio y definió cruzado para poner el 2-1 parcial, dejando a Racing en desventaja antes del descanso.

En el complemento, Racing no se rindió y logró empatar a los 19 minutos con un gran pase largo para Ezequiel Cannavo, quien asistió a Adrián "Maravilla" Martínez para que convierta el 2-2. A pesar de los intentos por mantener la paridad, Botafogo golpeó en el último minuto de descuento con un centro desde la izquierda que Danilo empujó al gol, sellando el 3-2 definitivo.

El partido mostró un ida y vuelta constante, con Racing generando situaciones claras, como un cabezazo de Nazareno Colombo que el arquero brasileño desvió con esfuerzo, y Botafogo aprovechando los espacios para lastimar con sus delanteros. El arquero Facundo Cambeses y su par Neto tuvieron intervenciones decisivas, aunque no pudieron evitar los goles rivales.

Este resultado complica el panorama para Racing, que atraviesa un momento irregular en el torneo local y ahora deberá enfocarse en la próxima fecha de la Sudamericana, cuando visite a Caracas de Venezuela el miércoles 29 de abril a las 19:00. Por su parte, Botafogo recibirá a Independiente Petrolero de Bolivia el martes 28 a la misma hora, buscando mantener el liderazgo del grupo.

El equipo dirigido por Gustavo Costas intentará revertir esta situación para no perder chances en la clasificación, mientras que Botafogo, dirigido por el portugués Franclim Carvalho, busca recuperarse tras un inicio irregular en el Brasileirao y en la Sudamericana. Este cruce también es una revancha de la Recopa Sudamericana 2025, donde Racing había dominado con un global de 4-0.

La derrota en casa sin público genera preocupación en el mundo Racing, que deberá mejorar su rendimiento para no complicar su futuro en un torneo donde la competencia es cada vez más exigente. La próxima jornada será clave para definir el rumbo de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2026.