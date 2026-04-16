Venus Psíquica predijo el resultado de River vs. Boca y dio un ganador: "Por muy poquito"

Venus Psíquica predijo el resultado de River vs. Boca y dio un ganador

En la previa del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors, que tendrá lugar en el Estadio Más Monumental, Venus Psíquica lanzó un nuevo pronóstico futbolero haciendo referencia al equipo que resultará ganador de este cruce. Los dos vienen de ganar a nivel internacional, tanto en la Copa Sudamericana como en la Libertadores, y se verán las caras por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. En el ciclo Cancha Embarrada de El Destape Radio (AM 1070), la vidente dio detalles de lo que vieron sus dioses y alertó a los fanáticos.

Venus Psíquica pronosticó que River vencerá a Boca en el Superclásico: "1 a 0 o 2 a 1"

"Nuestros dioses me han mostrado lo que va a pasar, sin fallas. Será un partido muy peleado, me muestran un partido muy reñido. Vemos con energía muy alta a River, a Boca más cansado, con menos energía y más densa. Va a ser un partido muy emocional", esbozó la astróloga uruguaya en un principio acerca de cómo llega cada equipo. Luego, dejó en claro que se lo ve "con más luz a River que gana 1 a 0 o 2 a 1".

A su vez, añadió que será "un partido muy cerrado donde dos grupos pelean mucho. Uno de los goles que va a cambiar el partido va a ser clave, ya que va a haber gritos, una expulsión, que es un gol diferente, que puede ser por un error. Las energías dan ganador a River, va a ser cortita la diferencia, Boca puede hacer un gol. River gana por muy poquito".

Por supuesto, los ojos estarán puestos en lo que pase en Núñez entre el "Millonario" y el "Xeneize" este domingo 19 de abril desde las 17 horas con el arbitraje de Darío Herrera. Venus Psíquica, que en algún momento hizo referencia a lo que pasaría con el gobierno de Javier Milei como también de Donald Trump, esta vez habló de fútbol y vaticinó a un ganador. Si bien todo dependerá de lo que pase en el verde césped, lo cierto es que -según aseguró la vidente- los tres puntos quedarán en poder de los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet.

El historial de River vs. Boca en el Superclásico

El "Millonario" y el "Xeneize" se enfrentaron en 265 oportunidades, de las cuales 93 fueron para el conjunto de La Ribera, 88 para los de Núñez y las 83 restantes terminaron en empate. La última vez que se vieron las caras fue con victoria para el elenco "Azul y Oro" por 2 a 0 con goles de Exequiel "Changuito" Zeballos y Miguel Merentiel en La Bombonera el pasado 9 de noviembre del 2025. Por otro lado, el último cruce en el Más Monumental quedó en manos del dueño de casa que ganó por 2 a 1 con los tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi -empató transitoriamente Merentiel- el 27 de abril del año pasado.

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El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, Darío Herrera será el árbitro de este trascendental cotejo.