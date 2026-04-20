Papelón de Clarín: minimizó el triunfo de Boca por su campaña anti AFA y Riquelme

El ataque de Clarín a Boca y a la AFA pese a la victoria del "Xeneize".

Clarín prefirió minimizar la victoria de Boca Juniors frente a River Plate por 1-0, en el estadio Monumental, para priorizar su campaña anti Juan Román Riquelme y anti AFA de Claudio "Chiqui" Tapia. El conglomerado de medios de comunicación más importante de la Argentina volvió a demostrar que está editorialmente en contra de la gestión de ambos presidentes mencionados, una vez culminado el Superclásico.

Es que llamó la atención que la tapa posterior al triunfo del "Xeneize" contra el "Millonario" como visitante tuviera apenas un pequeño lugar en la parte superior, con un párrafo muy corto y una pequeña imagen del encuentro. En cambio, ocupó la portada con la información de que cerraron las cuentas de la novia de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, en la que supuestamente se "movieron más de 10.000 millones de pesos".

En esa línea, el resultado deportivo y el gol de Leandro Paredes de penal para Boca contra River quedaron en un segundo o tercer plano, de acuerdo con el criterio de Clarín. En cambio, hubo victorias anteriores de la "Banda" ante el "Xeneize" que ocuparon el centro de la escena en la tapa del día posterior. Cuanto menos, fue sorpresiva la determinación que tomaron desde el diario y generó mucha repercusión en las redes sociales, fundamentalmente en X (ex Twitter), por parte de los hinchas "bosteros".

El ataque de Clarín a Boca y a la AFA pese a la victoria del "Xeneize".

La diferencia de criterio de Clarín, cuando River le ganó a Boca hace un año

Cuando ganó River, Clarín le dio un lugar mucho más preponderante en la tapa.

La furia de los hinchas de Boca por la tapa de Clarín

Boca le ganó a River en el Monumental

En un partido parejo y sin grandes emociones, la jerarquía del capitán Paredes le alcanzó al equipo de Claudio Úbeda para derrotar por 1-0 al de Eduardo "Chacho" Coudet como visitante. Con tres excepcionales pases sobre el final del primer tiempo más el gol de penal, el mediocampista campeón del mundo le dio los tres puntos al conjunto de La Ribera.

Sin embargo, el desarrollo no estuvo exento de polémicas para el árbitro Darío Herrera. Boca reclamó la segunda amarilla para Lautaro Rivero por la mano del penal en el cierre del primer tiempo. En tanto, River pidió penal por el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta sobre la hora.