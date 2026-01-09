Se enteraron todos el jueves: un canal del Grupo Clarín decidió achicar personal

Se conocieron los salvajes despidos de Grupo Clarín.

Un canal de televisión de General Pico quedó en el centro de la polémica luego de que sus trabajadores se enteraran, de manera sorpresiva, de una profunda reestructuración que implicará reducir a la mitad el personal afectado a la señal. La medida fue confirmada por autoridades de la Cooperativa Corpico y generó inquietud tanto dentro como fuera del medio.

El anuncio fue realizado este jueves por la mañana por el presidente de la cooperativa, Miguel Prieto, quien explicó que el canal TVCO continuará al aire y seguirá formando parte de la grilla, aunque con un perfil renovado. Según indicó en diálogo con En Boca de Todos HD, el objetivo es avanzar hacia un formato más moderno, con orientación al streaming y a las plataformas digitales.

Los empleados fueron tomados por sorpresa ante esta decisión.

En relación a la situación laboral, Prieto sostuvo que la mayoría de los empleados no perderá su fuente de trabajo, ya que serán reubicados en otras áreas de la cooperativa. Sin embargo, reconoció que dos personas con contratos específicos no verán renovado su vínculo, mientras que camarógrafos, periodistas y editores deberán asumir nuevas funciones que no siempre están vinculadas a su experiencia profesional.

Qué se sabe sobre los despidos en Corpico

A esto se suma un dato que encendió alarmas: el inminente desembarco del Grupo Clarín en la ciudad. Según trascendió, este movimiento habría acelerado el reordenamiento interno del canal, alimentando sospechas sobre un posible desmantelamiento progresivo de la señal. La historia del canal cooperativo suma antecedentes que refuerzan esos temores. Sectores de la actual conducción siempre se mostraron críticos del proyecto televisivo y, en gestiones anteriores, ya hubo intentos de relanzamiento que derivaron en despidos y salidas forzadas. En aquel momento, el costo político impidió un cierre definitivo.