Aumento del gas: autorizan a Economía a subir hasta un 50% el recargo al Fondo Fiduciario

El presidente, Javier Milei, autorizó al Ministerio de Economía a incrementar o reducir hasta en un 50% el recargo del gas destinado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, que es actualmente del 7,5%, a través del Decreto 266/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

De esta forma, desde ahora la cartera económica contará con la facultad directa de modificar el recargo que abonan todos los usuarios de gas del país para sostener los subsidios residenciales.

La medida alcanza al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, que actualmente se financia con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Hasta la entrada en vigencia de este decreto, la atribución para subir o bajar este recargo correspondía formalmente al Presidente de la Nación. Con el nuevo esquema, el Ministerio de Economía podrá resolver de manera autónoma si el cargo aumenta o disminuye, según las necesidades de financiamiento del sistema y los objetivos fiscales.

El recargo alcanza a todos los metros cúbicos consumidos o comercializados por redes en el territorio nacional, sin distinción de destino final. Se calcula sobre cada metro cúbico de 9.300 kilocalorías. Si Economía aplicara la suba máxima habilitada del 50%, el cargo sobre el precio del gas en boca de pozo podría pasar del 7,5% al 11,25%.

Cómo funciona el Fondo Fiduciario para el gas

El esquema de subsidios financiado por este fondo tiene vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2031. Los recursos continuarán siendo declarados e ingresados mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El Fondo Fiduciario respalda tarifas diferenciales en distintas regiones del país. Su principal destino es financiar el régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en las boletas de gas a usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe (en Mendoza) y las áreas incorporadas tras la ampliación de la Ley 27.637.

Al fundamentar la decisión, el Ejecutivo señaló que la medida resulta necesaria “por razones operativas, y para una mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas”, y remarcó que “resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno”.

La autorización de la suba se da luego de un sostenimiento del precio del gas a niveles altos en todo el mundo, especialmente a partir del estallido de la guerra en Medio Oriente de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fines de febrero.