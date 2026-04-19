La Selección Argentina va por el título en el Sudamericano Sub 17 ante Colombia

La Selección Argentina Sub 17 va por el título en el Sudamericano.

La Selección Argentina Sub 17 va por el título frente a Colombia en el Sudamericano 2026 de Paraguay, ya que ambos se enfrentarán en la final. El equipo dirigido por Diego Placente sigue demostrando que la "Albiceleste" está bien alto en el continente, luego de una fase de grupos en la que el entrenador rotó el equipo para hacer descansar a la mayoría de los jugadores.

El encuentro por el trofeo será el domingo 19 de abril desde las 19.30 horas en el Estadio General Adrián Jara de Luque, Paraguay, con el arbitraje del guaraní David Ojeda. La transmisión en vivo en la televisión será de DSports 2, en tanto que el streaming online irá por DGO en directo.

El camino de la Selección Argentina a la final en el Sudamericano Sub 17

En el debut en la fase de grupos en la zona B, el elenco de Placente aplastó por 4-1 a Perú, en tanto que en la segunda presentación derrotó por 3-2 a Venezuela. En el tercer cotejo, el DT cambió la formación y cayó por 3-0 ante Brasil en el clásico, en tanto que en el cuarto compromiso igualó 1-1 con Bolivia. Ya en la semifinal, fue victoria por 3-1 contra Ecuador.

Diego Placente es el entrenador de la Selección Argentina Sub 17.

El plantel de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 17

Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield), Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santiago Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate) y Juan Policella (Vélez Sarsfield).

La historia de Argentina en el Sudamericano Sub 17

Títulos obtenidos

1985 (Sede: Argentina): Fue la primera edición del torneo (entonces Sub-16). El equipo, que incluía a figuras como Fernando Redondo, salió campeón invicto con puntaje ideal.

Fue la primera edición del torneo (entonces Sub-16). El equipo, que incluía a figuras como Fernando Redondo, salió campeón invicto con puntaje ideal. 2003 (Sede: Bolivia): Con un plantel integrado por Oscar Ustari, Ezequiel Garay y Lucas Biglia, Argentina volvió a lo más alto del podio.

Con un plantel integrado por Oscar Ustari, Ezequiel Garay y Lucas Biglia, Argentina volvió a lo más alto del podio. 2013 (Sede: Argentina): El seleccionado se consagró local en San Luis y Mendoza, terminando primero en el hexagonal final.

El seleccionado se consagró local en San Luis y Mendoza, terminando primero en el hexagonal final. 2019 (Sede: Perú): Dirigidos por Pablo Aimar, los juveniles obtuvieron el cuarto título pese a caer en la última jornada ante Ecuador.

Desempeño Histórico

Además de sus campeonatos, Argentina tiene un historial recurrente en los primeros puestos: