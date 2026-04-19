Salud territorial: se llevó a cabo una exitosa campaña de vacunación antigripal en el interior formoseño

En un amplio despliegue sanitario, el hospital de la localidad de Tres Lagunas aplicó 143 dosis durante dos jornadas completas, en el marco de la campaña de vacunación antigripal impulsada por el Gobierno de Formosa. Del total, 89 dosis fueron destinadas a adultos y 34 a niñas y niños, en una estrategia que continuará durante los próximos días con visitas domiciliarias y atención en el hospital local.

El director del hospital, Alejandro Gómez, explicó que el operativo comenzó el 15 de abril con recorrida casa por casa para controlar carnets de vacunación y detectar personas dentro de los grupos prioritarios.

A quiénes alcanza la campaña

La campaña antigripal incluye a embarazadas, niños de 6 a 24 meses, puérperas, adultos mayores de 65 años, personal de salud y estratégico. Sin embargo, este año se sumó un grupo clave: personas de 3 a 64 años con enfermedades de base.

Según Gómez, esta ampliación permite fortalecer la cobertura preventiva frente al aumento de enfermedades respiratorias propias del otoño y el invierno, una etapa crítica para el sistema de salud.

A pesar de las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días, los equipos sanitarios trabajaron en todo el territorio. Las brigadas recorrieron viviendas tanto por la mañana como por la tarde, priorizando a quienes tienen dificultades para trasladarse al hospital.

Además de la vacuna antigripal, se aplicaron dosis contra neumococo a mayores de 65 años y refuerzos contra COVID-19, en línea con las recomendaciones sanitarias vigentes.

Formosa refuerza los protocolos contra el dengue

Con lluvias sucesivas y altos niveles de humedad, condiciones que favorecen la proliferación de criaderos de mosquitos, el Gobierno de Formosa reforzó el llamado a la población para intensificar las medidas de prevención contra el dengue durante esta semana.

A través del Ministerio de Desarrollo Humano, el subsecretario de Medicina Sanitaria, Manuel Cáceres, advirtió que el escenario climático actual exige extremar los cuidados, especialmente mediante tareas de descacharrización en los hogares.

En ese sentido, remarcó la importancia de eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, ya que estos espacios se convierten en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti. “Allí depositan sus huevos, que luego evolucionan a larvas y finalmente a mosquitos adultos capaces de transmitir el dengue”, explicó el funcionario.

Desde la cartera sanitaria provincial insistieron en que la prevención domiciliaria es la herramienta más efectiva para cortar el ciclo de reproducción del vector y reducir el riesgo de contagio, especialmente en períodos de lluvias frecuentes.