Prevención y acción: el Gobierno de Formosa avanza en la campaña de vacunación en todo el territorio

En el marco de una estrategia sanitaria destinada a proteger a los adultos mayores, se puso en marcha en Formosa un nuevo operativo de vacunación, que incluye la aplicación de dosis antigripales, antineumocócicas y refuerzos de COVID-19, con el objetivo de prevenir enfermedades y reforzar su salud en un sector etario vulnerable.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, informó que en estas jornadas “participaron un total de 20 vacunadores” y explicó que la estrategia busca ampliar la cobertura en este grupo etario. Asimismo, el funcionario remarcó la importancia de acercar la vacunación a estos espacios comunitarios, una política sanitaria que Formosa sostiene desde hace muchos años. “En este caso, acudimos con los equipos de vacunadores para aplicar la vacuna antigripal, como también la dosis contra el neumococo y los refuerzos de COVID-19 a quienes lo requieran”, señaló.

En esa línea, subrayó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable frente a distintas enfermedades, por lo que estas acciones permiten fortalecer la prevención, especialmente de las patologías respiratorias, ante la proximidad de la temporada invernal y la llegada de las bajas temperaturas. Durante la jornada, los equipos de vacunación aplicaron un total de 27 dosis en los espacios visitados.

El licenciado destacó que “esta política sanitaria se inscribe en una línea de trabajo sostenida que prioriza el acceso equitativo y gratuito a las vacunas del Calendario Nacional vigente”, y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública, tal como se viene demostrando en distintos operativos de vacunación en terreno.

Cronograma

Las jornadas continuarán el próximo martes 14 de abril, por la mañana, en el Grupo de Contención de Retirados y Pensionados de la Policía de la provincia, ubicado en la avenida 28 de Junio y Masferrer, con la intervención de vacunadores del centro de salud Itatí. En tanto, el miércoles 15, desde las 9 horas, el operativo se desarrollará en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales “60 Primaveras”, situado en Fotheringham 4232, en el barrio Virgen del Rosario, con un equipo del centro de salud Mariano Moreno.

Finalmente, ese mismo miércoles, a partir de las 17 horas, la actividad cerrará en los grupos de talleres del anexo CPS, ubicado en Belgrano 238, con vacunadores del centro de salud San Agustín.

Cabe destacar que esta campaña de vacunación ya comenzó desde el viernes, donde se aplicaron 75 dosis de antigripal en adultos mayores, 17 dosis de antigripal en adolescentes, 15 dosis de antigripal en niños, 30 dosis de neumococo en adultos mayores y ocho dosis de vacunas de calendario en niños de 11 años, en el marco del operativo destinado a completar esquemas y fortalecer la cobertura de las personas que residen, viven o transitan en estas instituciones.