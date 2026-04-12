Formosa despliega un operativo de vacunación en residencias para proteger a los sectores más vulnerables

El Gobierno de Formosa inició el viernes por la tarde un nuevo operativo de vacunación en residencias de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la protección de los grupos más vulnerables.

Durante la jornada se aplicaron 75 dosis de antigripal en adultos mayores, 17 dosis de antigripal en adolescentes, 15 dosis de antigripal en niños, 30 dosis de neumococo en adultos mayores y ocho dosis de vacunas de calendario en niños de 11 años, en el marco del operativo destinado a completar esquemas y fortalecer la cobertura de las personas que residen, viven o transitan en estas instituciones. La actividad continuará los próximos lunes 13 y el martes 14.

El ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, destacó que el operativo busca garantizar el acceso gratuito y equitativo a las vacunas establecidas por el Calendario Nacional de Inmunizaciones para las personas que integran estos espacios.

Además, precisó que el operativo está a cargo de “más de 30 vacunadores” del Ministerio de Desarrollo Humano, quienes recorren “un total de 12 residencias que albergan a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Jornada sanitaria

Durante las jornadas se completan los esquemas correspondientes según la edad y las condiciones específicas de salud de cada persona. Se pone especial énfasis en la aplicación de la dosis anual de la vacuna antigripal, en el marco de la campaña vigente, con el objetivo de inmunizar a los grupos de riesgo antes de la llegada de los días más fríos, cuando aumenta la circulación de enfermedades respiratorias.

Gómez subrayó la importancia de esta estrategia sanitaria: “Para que puedan tener acceso a la vacunación gratuita que ofrece el Gobierno de la provincia de Formosa y, de esta manera, estén protegidos frente a enfermedades que son prevenibles mediante vacunas”.

Además, remarcó que se trata de “un accionar estratégico” que reafirma el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública, especialmente con los sectores más vulnerables.

Por su parte, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, señaló que el operativo fue planificado de manera anticipada y articulada con cada una de las instituciones para garantizar una cobertura efectiva. “Se trabajó previamente en la revisión de esquemas y en la organización de los equipos, para optimizar los tiempos y asegurar que cada persona reciba las dosis que le corresponden”, explicó.

También destacó la importancia de acercar las vacunas a estos espacios, ya que muchas personas tienen dificultades para trasladarse, lo que permite mejorar el acceso y garantizar la equidad en la atención de la salud.

En qué instituciones se realiza el operativo

Las acciones de vacunación se desarrollan en las siguientes instituciones: Residencias de Niños, Niñas y Adolescentes: Mi Casita (barrio San Martín, calle Rivadavia 965), Remedios de Escalada (barrio Independencia, calle Córdoba 65), Dr. Luis Gutnisky (barrio Fontana, calle Pringles 1780), Renacer (barrio Independencia, calle Córdoba 75), Crecer (barrio Independencia, avenida González Lelong 1240) y Caiju (barrio Independencia, calle Yunká 260).

Residencias de Adultos Mayores: Evita (barrio 2 de Abril, calle Lorenzo Winter 2300), Eva Perón (barrio Eva Perón, manzana 9, casa 36) y Porvenir (barrio El Porvenir, manzana 57, casas 15 y 16).

Residencias para Personas con Discapacidad: Refugio de Alegría (barrio 2 de Abril, avenida Italia 2500, playón), Refugio de Amor (barrio Independencia, avenida González Lelong 1270) y Centro Ocupacional Inclusivo (barrio Emilio Tomás, calles Puchini y Barbadillo, detrás de la plaza Chungui Leguizamón).