Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego y amenaza con ataques si no acepta un acuerdo

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam

Por Trevor Hunnicutt, ​Muhammad Al Gebaly y Saad Sayeed

WASHINGTON/ISLAMABAD, 19 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, acusó el ‌domingo a Irán de una "violación completa" del alto el fuego entre ambos países por haber disparado contra buques cerca del estrecho de Ormuz, y reiteró su amenaza de destruir sus puentes y centrales eléctricas a menos ​que este acepte ⁠sus condiciones.

Con el tráfico marítimo aún bloqueado ‌en el estrecho, dos días después ⁠de que Trump e ⁠Irán anunciaron su apertura, el presidente de Estados Unidos dijo que sus enviados llegarían a Pakistán el ⁠lunes por la tarde, preparados para tener ​nuevas conversaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Estamos ofreciendo un ACUERDO ‌muy justo y razonable, ‌y espero que lo acepten porque, si ⁠no lo hacen, Estados Unidos va a destruir todas y cada una de las centrales eléctricas y todos y cada uno de ​los ‌puentes de Irán", publicó en redes sociales. "¡SE ACABÓ LO DE SER AMABLE!".

Los precios mundiales del petróleo cayeron y los mercados bursátiles se dispararon el viernes cuando ⁠Irán anunció por primera vez que reabriría el estrecho, que había cerrado de facto a todo el tráfico marítimo salvo al suyo desde que Trump e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Pero después de que Trump dijo que ‌mantendría el bloqueo al tráfico marítimo iraní, Teherán anunció el sábado que mantendría cerrado el estrecho. Al menos dos barcos informaron de que habían sido tiroteados al acercarse a la zona ‌el sábado.

"Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto ‌el fuego!", ⁠escribió Trump en su publicación del domingo por la mañana. "Eso no estuvo ​bien, ¿verdad?".

Con información de Reuters