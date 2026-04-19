Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo: "Justicia"

Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo y pidió justicia.

El capitán de Independiente, Iván Marcone, le dedicó a Pablo Grillo la victoria por 3-1 frente a Defensa y Justicia en Avellaneda. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros lo perdía de entrada por el gol de Aarón Molinas de penal, luego lo igualó Gabriel Ávalos desde los doce pasos. En tanto, los chilenos Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán sentenciaron la historia.

Una vez consumados los tres puntos para el local, que se encuentra en zona de clasificación a los playoffs en la Zona A, el mediocampista central de 35 años dejó un ejemplar mensaje dedicado al fotógrafo y documentalista al que reprimió la Gendarmería de Patricia Bullrich durante una manifestación. Reconocido fanático del "Rojo" al igual que su padre, Grillo estuvo internado durante un año entero hasta que al fin le dieron el alta y pudo salir, aunque su vida cambió para siempre por el golpe de un tubo de gas lacrimógeno en la cabeza que casi lo mata.

Marcone pidió justicia por Pablo Grillo tras la victoria de Independiente

Después del partido, el capitán del "Rey de Copas" respondió ante la consulta de ESPN: "Primero, dejame dedicarle el triunfo a Pablo Grillo, que se está recuperando...". Finalmente, sentenció con convicción: "Esperamos tenerlo pronto acá en la cancha, que es un hincha más, y obviamente que se haga justicia".

El comunicado de Independiente en apoyo a Grillo

En marzo del 2025, pocos días después de la represión de un gendarme al fotógrafo en los alrededores del Congreso de la Nación, el club de Avellaneda publicó en sus canales oficiales: "La familia de Independiente acompaña a Pablo Grillo en este delicado momento. Queremos expresarle nuestro apoyo y brindarle nuestra entera disposición a sus seres queridos. Fuerza Pablo Grillo, te deseamos una pronta recuperación". Después de doce meses de internación, Grillo recibió el alta médica y pudo regresar a su domicilio particular.

Iván Marcone le dedicó el triunfo de Independiente a Pablo Grillo y pidió justicia.

¿Qué pasó con Pablo Grillo?

El 12 de marzo de 2025, el fotógrafo estaba trabajando en las inmediaciones del edicio del Anexo del Senado, cubriendo una de las tantas marchas de los jubilados de todos los miércoles desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación. En ese momento, mientras intentaba capturas imágenes, lo impactó un tubo de gas lacrimógeno y cayó al piso.

La principal prueba del expediente es el peritaje que presentó el Mapa de la Policía, en el cual los peritos reconstruyeron el episodio para identificar al agresor. El responsable del disparo fue Héctor Jesús Guerrero, de la unidad móvil 6 de la Sección de Empleo Inmediato (S.E.I.) de Gendarmería. A su vez, se concluyó que fue “realizado de manera irregular", al igual que otros tiros durante esa lamentable jornada.

Lo concreto fue que Grillo fue gravemente herido en la cabeza, pasó un año entero internado y su vida cambió para siempre. De hecho, al documentalista el impacto le provocó una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas. De manera insólita y a pesar de las pruebas, los informes indican que el gendarme que disparó no fue citado a declarar inicialmente. Incluso, fue felicitado por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.