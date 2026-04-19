La enorme responsabilidad que Brey y Beltrán tendrán el Superclásico

El único antecedente de dos arqueros debutantes en un clásico se registró en el Nacional de 1976.

Este nuevo episodio del Superclásico expone que tanto River como Boca tendrán una particularidad en sus arcos, debido a que no podrán contar con la presencia de sus arqueros titulares. Lo que da como resultado que Santiago Beltrán y Leandro Brey deban afrontar una prueba de fuego más que interesante. Una que podría llegar a marcar sus presencias en el rol por un largo tiempo o despertar la necesidad de salir a buscar un reemplazante cuanto antes.

El caso de Brey

"No es fácil digerir ni explicar lo que siento; jugar la Copa Libertadores con Boca era el mayor sueño de toda mi vida. El fútbol me ha dado mucho más de lo que alguna vez pensé. Estaba cerca de defender a Boca en la tan hermosa copa, esa en la que veía a mis ídolos; no encuentro explicación para esto", expresó Agustín Marchesin en su cuenta de Instagram después de que se confirmara su rotura de ligamentos cruzados que demandará una operación y un tiempo de inactividad superior a los ocho meses.

Es por ello que desde Boca decidieron que el arquero ante River sea Leandro Brey, que tendrá su primer Superclásico de manera profesional. Si se repasa su recorrido, es posible apreciar que estuvo presente en 33 partidos, que se dividen en 21 victorias, ocho empates y cuatro derrotas. Además de que fue vulnerado en 23 oportunidades. También dispone de una racha más que interesante porque presenció encuentros ante Racing, San Lorenzo e Independiente y nunca perdió.

Sin embargo, su continuidad dentro del once titular es una que se mantendrá hasta la llegada del mercado. “Boca va a incorporar un arquero, pero no en este momento. Le van a dar la chance a Leandro Brey. Es un muy buen arquero, pero necesita probarse en instancias decisivas. Quieren darle la posibilidad. Si Brey la rompe, van a buscar un arquero para competir. Si no anda bien, ahí van a buscar un arquero top”, expuso el periodista Martín Arevalo en Radio La Red.

El caso de Santiago Beltrán

Por otro lado, se debe considerar que el panorama en River es muy distinto porque desde el inicio de la temporada es que cuenta con la presencia de Santiago Beltrán en el arco. Solo en los primeros 45 minutos del partido con Vélez perdió su lugar por decisión de un Marcelo Gallardo que se dejó influenciar por las palabras de Franco Armani, que se encontraba listo para asumir nuevamente la responsabilidad de ser el titular, pero su físico le jugó en contra y lo mandó a realizar un tratamiento especial para recuperar el tendón de Aquiles derecho.

“Franco ya está entrenando en campo, así que me pone contento. Tenemos la suerte de que Santi lo viene haciendo de una forma extraordinaria. Así que no es algo que esté en mi cabeza cambiar de arquero. Sé que se habla bastante, es el juego, yo lo entiendo; ustedes a veces tienen que pasar información, no sé de dónde, yo no hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer”, expresó Eduardo Coudet en su última conferencia de prensa.

Además, se debe señalar que Santiago Beltrán es uno de los mejores arqueros del Torneo Apertura porque acumula ocho partidos sin recibir goles en el transcurso de 14 presentaciones. Esto es producto de que no fue superado ante Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central, Vélez, Sarmiento, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano y Racing. También es necesario sumar el partido contra Carabobo de Venezuela en el marco de la Copa Sudamericana.

El único antecedente

No es la primera vez que River y Boca van a estrenar arqueros en un Superclásico. La primera vez fue en el marco del Campeonato Nacional de 1976 cuando empataron 1-1. En el Xeneize convocaron los servicios de Héctor Pistone, que reemplazó a Hugo Gatti, que había sido suspendido con fechas de expulsión por incumplir el reglamento vigente del fútbol argentino. El detalle de la infracción señalaba que salió al campo de juego con una vincha, que se trataba de un instrumento prohibido en aquel entonces.

Mientras que en el caso del “Millonario” se decidió convocar a Jorge Landaburu porque Ubaldo Fillol había sido separado del plantel. El motivo de esta polémica decisión fue que el arquero tenía una enorme disputa con Aragón Cabrera por una serie de detalles que debían estar presentes en el nuevo contrato que le ofrecían. Al no haber un acuerdo y un clima más que tenso en las charlas, el máximo dirigente ordenó que sea marginado hasta que hubiera un acuerdo.