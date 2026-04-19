Mapa de accesos al estadio Monumental de River: ingresos, puertas, estacionamientos permitidos y zonas a evitar

El estadio Monumental.

El Monumental es un estadio histórico de Argentina. Construido en el año 1938, ha sido epicentro de grandes partidos, campeonatos de River Plate y partidos de la Selección Argentina. Entre ellos, del mundial 1978 en donde el combinado albiceleste dio su primera vuelta olímpica en una Copa del Mundo en 1978 tras vencer en la final a Países Bajos con un resultado de 3 a 1.

Allí el Millonario edificó la mayor parte de su historia, con grandes momentos de gloria y situaciones difíciles. Y es desde hace tiempo el epicentro de grandes recitales, al ser el escenario más grande del país (con capacidad para 85 mil personas). En los últimos años tuvo remodelaciones que agrandaron su aforo y hay un proyecto para techar el estadio, que quedaría con lugar para 101 mil espectadores.

Cuáles son los accesos al estadio Monumental y puertas

Belgrano Alta, Media y Baja: por Avenida del Libertador y Udaondo / Puente Labruna.

Belgrano alta (puerta P-Q-R), Belgrano media y baja (puerta X-Y-Z).

Centenario Alta y Baja: por la calle Lidoro J. Quinteros.

Centenario alta (puerta I-J-L) y Centenario baja (puerta K).

Centenario Media: por Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

Centenario Media (puerta k).

San Martín Alta, Media y Baja: por Avenida Figueroa Alcorta y Monroe / Puente Labruna (ingreso Playón Sívori).

San Martín Alta (puerta B, E y F), Media y baja (puerta D2).

Sívori Alta, Media y Baja: por Puente Labruna / Para Media y Baja también se puede ingresar por Udaondo y Libertador.

Sívori alta (T1, T2 y T3), media (X, Y, Z).

Cómo funciona el estacionamiento del Monumental

El nuevo estacionamiento ubicado sobre Figueroa Alcorta está disponible para socios y no socios. El horario en días normales es de 7 de la mañana a 2 de la madrugada. En días de evento (partidos, recitales, etc.), en tanto, se informa oportunamente cómo será el funcionamiento. Sólo los socos plenos y vitalicios pueden acceder a un abono mensual. Como estos abonos tienen un cupo limitado, tendrán prioridad para obtenerlos aquellos que acudan a la Institución con mayor frecuencia. En el caso de motos el costo será un 50% menor para cada caso (en función de la categoría del socio).

El estacionamiento de River.

De qué forma arribar al estadio de River

En tren

FFCC Mitre: bajar en Estación Nuñez, y luego caminar 14 cuadras.

FFCC Belgrano Norte: bajar en estación Ciudad Universitaria (el ingreso se hace por el Puente Labruna. Para eso, el Club instaló escaleras metálicas removibles que conectan el paso peatonal desde los andenes de la estación hasta el puente. Son aproximadamente seis cuadras).

En subte

Línea D: bajar en estación Congreso de Tucumán y luego caminar 14 cuadras.

En colectivo