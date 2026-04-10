Las dos joyas de la reserva que River planea vender después del Mundial

El "Millonario" pretende sacar con ambas ventas un ingreso superior a los 20 millones de dólares

El mercado de pases comienza a extender sus primeros tentáculos a pesar de que falta bastante para que se produzca su inicio. En River se empezó a mencionar que dos jugadores formados en sus divisiones inferiores disponen de grandes chances de marcharse por medio de una venta. Las salidas fueron catalogadas como insostenibles debido a la gran cantidad de interesados que hay detrás de los pases.

"Va a ser un mercado fuerte el de mitad de año. Porque además de lo que tiene previsto gastar plata, tiene casi 20 millones limpios que le quedaron del último mercado, 18 millones o algo así”, expresó el periodista Hernán Castillo en Y ya lo ve. Hay que considerar que se tratará del primer periodo de transferencias con la presencia de Eduardo Coudet como entrenador del plantel profesional. Va a ser interesante observar lo que pedirá, lo que dejará marchar y qué respuestas tendrá de los directivos.

Para equilibrar la balanza, River considera que hay dos jugadores que son producto de sus inferiores que pueden marcharse con el fin de conseguir dinero fresco. “Es muy difícil que pueda mantener a Ian Subiabre y Lautaro Rivero. Los dos tienen demasiados sondeos. El club ya está empezando a reemplazar a Rivero; no fue casualidad la compra de Tobías Ramírez”, agregó. Hay que recordar que el zaguero se presentó como una oportunidad gracias a que Argentinos Juniors que necesitaba vender para afrontar deudas.

El caso de Subiabre

Se estima que el delantero dispone de varias propuestas para marcharse a Europa. En este caso, se habla de interesados de la talla del Chelsea y Tottenham en Inglaterra, mientras que en España aparece el Villarreal y en Italia la figura de la Lazio. De momento, ninguno de los clubes mencionados hizo un ofrecimiento formal. Pero, hay que recordar que River viene de rechazar una propuesta del Barcelona que estaba dispuesto a pagar 10 millones de euros. Se cree que se busca un ingreso base de 12 millones y sin impuestos.

El caso de Rivero

“Lautaro Rivero se puede ir, es muy seguro, muy probable que se vaya”, señaló Hernán Castillo. Hasta el momento, se desconoce de manera absoluta qué clubes se encuentran interesados en su ficha. Aunque hay algo que es seguro y es que River no lo va a dejar marchar de manera fácil. Al jugador le aplicaron una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Si bien se trata de un valor simbólico, el club interesado va a tener que sentarse a negociar con los dirigentes para lograr la compra. En este caso, al igual que el delantero, se estima una venta mínima de 12 millones.

¿Qué jugadores puede ir a buscar Coudet?

Así como se van a producir salidas, la intención de Eduardo Coudet es darle su impronta al plantel para llegar lejos en los objetivos deportivos que River tenga por delante. Es por ello que se considera la idea de contratar varios jugadores en diferentes partes del equipo con el fin de elevar la categoría. El pedido más insistente del entrenador es por un delantero que se adapte a lo que pretende. El nombre elegido es el de Giovanni Simeone, que es sondeado desde hace varios días y que habría dado el OK para que negocie con el Torino de Italia.

Por otro lado, no se debe descartar que se considere la idea de sumar un central más a la defensa porque Paulo Díaz podría marcharse tras su llegada en el 2019. Mientras que en la mitad de la cancha se comienza a pensar en contrataciones que puedan hacerse cargo de la tarea de generar juego. Está más que claro que al entrenador no le gusta el estilo de Juanfer Quintero, que decidió dejarlo en el banco de suplentes desde que recibió el alta médica. Algo totalmente distinto sucedía con Marcelo Gallardo.

Otro detalle fundamental es que Eduardo Coudet considera subir a varios juveniles de la Reserva al plantel de River. La intención es verlos en la pretemporada y luego determinar qué condiciones presentaron. Aquellos que se destaquen, se quedan fijos y pasarán a ser una clara alternativa para armar el once titular en los partidos del campeonato local como en el plano internacional.