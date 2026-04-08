Quién va a ganar la Copa Sudamérica 2026, según la Inteligencia Artificial

Con el debut de los equipos grandes y la participación de clubes que buscan hacer historia, la Copa Sudamericana 2026 puso primera y la delegación argentina inició su camino en la fase de grupos con resultados mixtos y altas expectativas continentales. Por su parte, la Inteligencia Artificial ChatGPT explicó las claves para predecir a los principales candidatos al título de la Conmebol.

Cabe mencionar que los seis equipos argentinos que clasificaron tras la temporada 2025 ya están en competencia: River Plate, Racing Club, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central. Mientras tanto, el arranque de la fase de grupos dejó los primeros saldos positivos.

Racing comenzó con el pie derecho al vencer 3-1 a Independiente Petrolero en la altura, consolidándose como firme candidato en el Grupo E. Por su parte, Barracas Central logró un valioso empate 0-0 ante el histórico Vasco da Gama, mientras que Tigre rescató un punto tras igualar 1-1 frente a Alianza Atlético en tierras peruanas.

La agenda de esta semana se completa con el debut de los restantes equipos:

River Plate: El conjunto de Núñez inicia su travesía frente a Blooming en Bolivia, con la presión de ser el máximo favorito del certamen.

El conjunto de Núñez inicia su travesía frente a Blooming en Bolivia, con la presión de ser el máximo favorito del certamen. San Lorenzo: El "Ciclón" visita a Recoleta en Paraguay buscando imponer su jerarquía internacional.

El "Ciclón" visita a Recoleta en Paraguay buscando imponer su jerarquía internacional. Deportivo Riestra: El equipo de Villa Soldati vive un hecho histórico al disputar su primer partido continental oficial frente a Palestino.

Con el objetivo puesto en llegar a la gran final del 21 de noviembre, los clubes argentinos buscan mantener la hegemonía en un torneo que históricamente les ha sido favorable.

Los favoritos a ganar la Copa Sudamericana 2026, según la IA

En este marco, la IA ChatGPT explicó que predecir un campeón en la Copa Sudamericana 2026 "es siempre arriesgado" y mencionó que el formato es muy cambiante y se suman equipos “rebotados” de la Libertadores. Sin embargo, remarcó que "ya hay favoritos claros según cuotas, planteles y actualidad". A partir de distintos análisis y casas de apuestas, hay bastante consenso en un grupo de candidatos.

Antes, el asistente virtual reveló "claves para entender quién puede ganarla":

Brasil domina: por presupuesto y nivel de liga, suele tener varios semifinalistas.

por presupuesto y nivel de liga, suele tener varios semifinalistas. Equipos que bajan de la Libertadores: pueden cambiar el panorama a mitad de torneo.

pueden cambiar el panorama a mitad de torneo. Altura y viajes: factor clave en fases eliminatorias.

factor clave en fases eliminatorias. Experiencia copera: pesa mucho en cruces cerrados.

1. River Plate

Es el gran favorito para el título en 2026 según cuotas y pronósticos.

Plantel superior al promedio del torneo.

Experiencia internacional reciente y jerarquía individual.

Vuelve a la Sudamericana con el objetivo claro de ganarla.

2. Atlético Mineiro

Uno de los dos máximos candidatos junto a River.

Plantel fuerte, con poder ofensivo y ritmo competitivo del Brasileirao.

Tradición reciente en torneos CONMEBOL.

3. São Paulo FC

Equipo copero, con historia en Sudamericana (campeón 2012).

Suele rendir mejor en torneos internacionales que en liga.

4. Grêmio

Muy competitivo en cruces mano a mano.

Fortaleza táctica y experiencia continental.

5. Santos FC

Siempre peligroso en torneos internacionales.

Puede crecer mucho en fases eliminatorias.

6. Racing Club

Buen presente competitivo.

Plantel equilibrado y experiencia reciente en copas.

7. San Lorenzo

Equipo incómodo en eliminatorias.

Fuerte identidad copera, aunque irregular.

8. Millonarios FC

Uno de los representantes fuertes de Colombia.

Buen funcionamiento colectivo y competitividad internacional.

9. América de Cali

Tradición y plantel competitivo.

Puede ser sorpresa en fases avanzadas.

10. Independiente del Valle