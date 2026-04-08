Quién va a ganar la Copa Sudamérica 2026, según la Inteligencia Artificial

Con el debut de los equipos grandes y la participación de clubes que buscan hacer historia, la Copa Sudamericana 2026 puso primera y la delegación argentina inició su camino en la fase de grupos con resultados mixtos y altas expectativas continentales. Por su parte, la Inteligencia Artificial ChatGPT explicó las claves para predecir a los principales candidatos al título de la Conmebol.
Cabe mencionar que los seis equipos argentinos que clasificaron tras la temporada 2025 ya están en competencia: River Plate, Racing Club, San Lorenzo, Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central. Mientras tanto, el arranque de la fase de grupos dejó los primeros saldos positivos.
Racing comenzó con el pie derecho al vencer 3-1 a Independiente Petrolero en la altura, consolidándose como firme candidato en el Grupo E. Por su parte, Barracas Central logró un valioso empate 0-0 ante el histórico Vasco da Gama, mientras que Tigre rescató un punto tras igualar 1-1 frente a Alianza Atlético en tierras peruanas.
La agenda de esta semana se completa con el debut de los restantes equipos:
- River Plate: El conjunto de Núñez inicia su travesía frente a Blooming en Bolivia, con la presión de ser el máximo favorito del certamen.
- San Lorenzo: El "Ciclón" visita a Recoleta en Paraguay buscando imponer su jerarquía internacional.
- Deportivo Riestra: El equipo de Villa Soldati vive un hecho histórico al disputar su primer partido continental oficial frente a Palestino.
Con el objetivo puesto en llegar a la gran final del 21 de noviembre, los clubes argentinos buscan mantener la hegemonía en un torneo que históricamente les ha sido favorable.
Los favoritos a ganar la Copa Sudamericana 2026, según la IA
En este marco, la IA ChatGPT explicó que predecir un campeón en la Copa Sudamericana 2026 "es siempre arriesgado" y mencionó que el formato es muy cambiante y se suman equipos “rebotados” de la Libertadores. Sin embargo, remarcó que "ya hay favoritos claros según cuotas, planteles y actualidad". A partir de distintos análisis y casas de apuestas, hay bastante consenso en un grupo de candidatos.
Antes, el asistente virtual reveló "claves para entender quién puede ganarla":
- Brasil domina: por presupuesto y nivel de liga, suele tener varios semifinalistas.
- Equipos que bajan de la Libertadores: pueden cambiar el panorama a mitad de torneo.
- Altura y viajes: factor clave en fases eliminatorias.
- Experiencia copera: pesa mucho en cruces cerrados.
MÁS INFO
1. River Plate
- Es el gran favorito para el título en 2026 según cuotas y pronósticos.
- Plantel superior al promedio del torneo.
- Experiencia internacional reciente y jerarquía individual.
- Vuelve a la Sudamericana con el objetivo claro de ganarla.
2. Atlético Mineiro
- Uno de los dos máximos candidatos junto a River.
- Plantel fuerte, con poder ofensivo y ritmo competitivo del Brasileirao.
- Tradición reciente en torneos CONMEBOL.
3. São Paulo FC
- Equipo copero, con historia en Sudamericana (campeón 2012).
- Suele rendir mejor en torneos internacionales que en liga.
4. Grêmio
- Muy competitivo en cruces mano a mano.
- Fortaleza táctica y experiencia continental.
5. Santos FC
- Siempre peligroso en torneos internacionales.
- Puede crecer mucho en fases eliminatorias.
6. Racing Club
- Buen presente competitivo.
- Plantel equilibrado y experiencia reciente en copas.
7. San Lorenzo
- Equipo incómodo en eliminatorias.
- Fuerte identidad copera, aunque irregular.
8. Millonarios FC
- Uno de los representantes fuertes de Colombia.
- Buen funcionamiento colectivo y competitividad internacional.
MÁS INFO
9. América de Cali
- Tradición y plantel competitivo.
- Puede ser sorpresa en fases avanzadas.
10. Independiente del Valle
- Especialista en este torneo (campeón 2019 y 2022).
- Proyecto sólido y muy competitivo a nivel continental.