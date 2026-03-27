El duro castigo de CONMEBOL: Racing jugará sin público casi toda la Sudamericana

La decisión golpeará de gran manera a la economía del club en el marco de partidos de gran convocatoria.

Hace unos días, la CONMEBOL realizó su tradicional sorteo de la fase de grupos de sus principales competiciones a nivel clubes. En la Copa Sudamericana surgió una noticia que tomó por sorpresa a los hinchas de Racing debido a que se encuentran privados de alentar a los jugadores desde las tribunas. Una medida que deriva de un viejo castigo que el club debe cumplir porque de no hacerlo podría llegar a recibir más sanciones y que impactarían en lo deportivo.

La gala expuso que el conjunto que se encuentra en manos de Gustavo Costas tendrá que enfrentar a Caracas de Venezuela, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil. Este último adversario será el más complicado, ya que dispone de jugadores de reconocida jerarquía y buscará quedarse con el primer lugar de la zona con el fin de seguir con vida en el plano internacional. No obstante, todos estos duelos serán a puertas cerradas en Avellaneda.

Esto es producto de que Racing afrontó el partido de la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo con un recibimiento que contó con la presencia de varios fuegos artificiales y bombas de humo. Un accionar que quedó para la historia, pero que la CONMEBOL sancionó porque retrazó el inicio de los 90 minutos y provocó problemas para las cadenas de televisión que iban a transmitir cada una de las jugadas.

Es por ello que el organismo le aplicó a la Academia una sanción de tres partidos en condición de local a puertas cerradas, mientras que en un cuarto podrá contar con su gente, pero en condición de aforo reducido que todavía no fue informado. Esto no fue lo único porque al club lo sancionaron por “graves hechos de racismo” contra la parcialidad de Brasil, que decantó en una multa económica de 200 mil dólares que se descontaron de los ingresos por derecho de televisión.

Por lo tanto, esto no solo deja a Racing sin el apoyo de su gente que agota las entradas en cada partido que le toca afrontar en el Cilindro, sino que se trata de un tremendo golpe en lo económico para la dirigencia porque se trata de una fuerte de ingreso extra que permite pagar sueldos y demás obligaciones. Si bien la Academia intentó reducir la pena, desde CONMEBOL se mantuvieron firmes con el fallo y no queda más alternativa que cumplir con lo informado.

Los premios que la Copa Sudamericana reparte

A pesar de que se trata del segundo torneo de la CONMEBOL, los premios que reparte no lo son para nada porque pueden ser de gran ayuda para aquel equipo que logre quedarse con la edición 2026 de la Copa Sudamericana.

Fases Preliminares y Grupos

Fase 1: 400.000 USD (por partido de local).

Fase 2: 500.000 USD.

Fase 3: 600.000 USD.

Fase de Grupos: 3.000.000 USD.

Fases de Eliminación Directa (Mano a Mano)

Octavos de Final: 1.250.000 USD.

Cuartos de Final: 1.700.000 USD.

Semifinales: 2.300.000 USD.

Definición del Título

Subcampeón: 7.000.000 USD.

Campeón: 24.000.000 USD.

Un detalle: el equipo que se consagre campeón de la Copa Sudamericana tiene asegurado un ingreso de casi 32 millones de dólares porque deben sumarse los cheques que fue recibiendo a medida que avanzaba de ronda. Además, hay un plus de 3 millones de la divisa que corresponden a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, ya que ganar el certamen clasifica de manera directa.