El gran cruce en vivo entre Morena Beltrán y Lucas Blondel en ESPN: "La tacticista"

El divertido cruce en vivo entre Morena Beltrán y Lucas Blondel en ESPN.

Morena Beltrán y Lucas Blondel protagonizaron un cruce muy divertido en vivo en la televisión, particularmente en el programa ESPN F10 conducido por Martín Souto. El lateral derecho de Huracán y su novia, periodista deportiva, dialogaron brevemente después del empate 1-1 frente a Tigre como visitante en Victoria.

El "mediador" fue precisamente Souto, que se rió junto a Leonardo Paradizo y el resto del equipo del curioso intercambio entre la pareja. Luego de una temporada sin minutos en Boca Juniors, el defensor de 29 años se afianza de a poco en el club de Parque Patricios. En esta ocasión, compartió un momento con la panelista, a quien ya le pidió matrimonio mientras disfrutaban de las vacaciones en un yate con amigos a inicios de este 2026.

La entrevista de Morena Beltrán a Blondel en ESPN

La periodista eligió una consulta bien relacionada al juego que presentó en la cancha Diego Martínez frente al "Matador", justamente el exequipo de ambos. “Hoy volvió a jugar de lateral. Venía jugando de volante. Bueno, ahí con (Lucas) Carrizo jugando medio de cinco y de líbero a la vez, ¿qué buscaron en el partido?”, fue la consulta desde el piso del canal. Desde el estadio, el defensor le respondió entre risas: “Siempre las complicadas, ¿no? La tacticista...”. "No sé hacer otras”, contestó ella al instante.

Cuando Souto quiso saber en F10 si alguna vez discutían mal por fútbol, Beltrán acotó “que responda él”. Por lo tanto, el lateral derecho tomó la posta y se sinceró a pura humildad: “No, nada, de pelearnos nunca. Sí considero que ella entiende mucho más. Por ahí las discusiones a veces son… Yo defiendo más que hay que sentir dentro de la cancha y que no es lo mismo lo que se ve por la televisión, que mucha gente dice ´te tendrías que haber parado acá, hacer esto´, pero bueno”.

Blondel y Morena, una pareja ya consolidada.

“Lo que uno ve por ahí desde la pantalla, es decir, tenía que pararte más acá o más acá. Y bueno, uno hace un poco lo que siente y... Pero, sí, estoy de acuerdo en las cosas que dice. Creo que ve muy bien el fútbol, claramente mucho mejor que yo”, insistió Blondel. Incluso, aclaró que "nunca son discusiones" y Morena cerró con una broma: “No, porque él no me discute... Jajaja”.