El presidente Javier Milei inició una gira oficial en Israel, donde visitó el Muro de los Lamentos acompañado por su comitiva y tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. La delegación incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Por otro lado, las encuestas de abril encendieron alarmas en la Casa Rosada, ya que reflejan un deterioro acelerado de la aprobación presidencial y un creciente malestar social por la inflación y el empleo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei cantó "Libre" durante un ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 2 minutos
El acto oficial será el martes, pero el Presidente aprovechó el ensayo para cantar el tema de Nino Bravo.
Hace 4 horas
En la previa al informe de Adorni, LLA quiere recuperar la iniciativa en el Congreso
El oficialismo de la Cámara Baja espera obtener dictamen para la ley de Hojarasca, redactada por Federico Sturzenegger, y abrir el recinto el miercoles. La estrategia de la oposición sobre la situación del Jefe de Gabinete y el malestar de un aliado.
Hace 4 horas
Milei cantó "Libre" durante un ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel
En el ensayo de la ceremonia de las antorchas que se realizará en Israel el martes, el presidente Javier Milei cantó "Libre", el histórico tema de Nino Bravo.
Hace 7 horas
Ajuste de Milei al SMN: cuatro localidades en alerta por los despidos en el organismo
Trabajadores de Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz podrían ser víctimas de los recortes. Desde ATE señalan que "si se saca gente, van a faltar datos".
Hace 7 horas
Milei irrumpió en el ensayo general de la ceremonia de las antorchas en Israel y cantó “Libre” de Nino Bravo
Hace 7 horas
Milei y Netanyahu firmaron los Acuerdos de Isaac en Israel
Los Acuerdos de Isaac buscarán combatir "el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico, con una invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse", dijo Milei.
Benjamín Netanyahu junto a Javier Milei el día que firmaron los Acuerdos de Abraham
Hace 8 horas
Ritondo cuestionó que diputados "se acerquen al kirchnerismo"
El diputado cuestionó a sus colegas Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto. "Es un grave error que se acerquen al kirchnerismo", opinó.
Hace 11 horas
“La memoria es el camino hacia la democracia”, afirmó la Casa Rosada en redes
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Casa Rosada subrayó: “La memoria es el camino hacia la democracia”. El comunicado se enmarca en las actividades institucionales del Gobierno. Además, se destacó que recordar el pasado es esencial para construir un futuro más justo y evitar la repetición de errores históricos.
En este sentido, el texto oficial agregó: “Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la participación ciudadana”.
Hace 11 horas
Bomberos de Corrientes cargaron contra Milei por la falta de recursos: "Preocupación"
Desde la Federación Correntina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios señalaron que la falta de ejecución de aportes por parte del Gobierno nacional "impacta directamente en la operatividad".
Hace 11 horas
“Nuestro compromiso es con la transparencia y el desarrollo”, afirmó Falcone
El diputado nacional Eduardo Falcone, referente del MID e integrante del interbloque Fuerza del Cambio, difundió un mensaje en redes sociales donde subrayó su compromiso institucional y llamó a fortalecer el diálogo político.
Falcone expresó de manera contundente: *“Nuestro compromiso es con la transparencia y el desarrollo de la Argentina, siempre defendiendo los intereses de Buenos Aires”*.
El legislador vinculó su mensaje con la tradición histórica de su partido, al señalar: “El MID nació para integrar y desarrollar, y ese sigue siendo nuestro norte”.
Por otra parte, Falcone hizo referencia al clima político actual, al advertir: “La polarización no ayuda, necesitamos diálogo y consensos para avanzar”. Asimismo, el diputado destacó la importancia de su pertenencia al interbloque Fuerza del Cambio, al afirmar: “Trabajamos en conjunto para ampliar la incidencia en las comisiones y en el recinto”.
Finalmente, Falcone cerró su publicación con un mensaje dirigido a la ciudadanía, al remarcar: “La política debe estar cerca de la gente, por eso comunicamos nuestras acciones también en redes”.
Hace 11 horas
Milei se reunió con Netanyahu durante su visita a Israel en medio de la guerra
El mandatario anunció que en noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea entre Buenos Aires y Tel Aviv. Además, adelantó la firma de "un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial".
Hace 12 horas
Villarruel llama a la unidad en homenaje a Francisco, en medio de la interna libertaria
La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió este domingo un texto en el que evocó las enseñanzas del papa Francisco, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. En la publicación difundida por La Nación, Villarruel destacó las palabras del Sumo Pontífice sobre “la necesidad de dialogar” y “de buscar la unidad y la concordia”, subrayando que los proyectos políticos más auténticos son aquellos que privilegian la unidad por encima del conflicto. Asimismo, advirtió que “el enemigo divide para reinar” y que lo que está en juego es un proyecto de nación, no el de un sector particular, en un contexto marcado por tensiones internas dentro del oficialismo libertario.
Por otro lado, la presidenta de la Cámara Alta reforzó su mensaje con una cita de San Pío X: “Lo que está mal está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie”, en alusión a la firmeza moral y la verdad objetiva frente al relativismo imperante.
Hace 12 horas
La agenda oficial de Milei en Israel este domingo
El presidente Javier Milei se encuentra en Tel Aviv en la que es su tercera visita oficial a Israel. Lo acompañan su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el embajador de Netanyahu en Buenos Aires, Eyal Sela y el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein.
Durante su paso por Israel, Milei se convertirá en el primer presidente extranjero en encender la antorcha en el Monte Herzl por el Día de la Independencia Nacional y recibirá distinciones de las autoridades israelíes. Para este domingo, se espera que el Presidente y su comitiva participen de las siguientes actividades:
- A las 16:15 (10:15 de Argentina), el canciller, Pablo Quirno, se reunirá con su par israelí Gideon Sa'ar.
- A las 17:30 (11:30 de Argentina) , Milei mantendrá un encuentro con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu.
- Durante la tarde, y en un horario aún no confirmado, se esperan anuncios sobre el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al a Buenos Aires. Además, se firmarán acuerdos y habrá una declaración conjunta.
- A las 21.00 (15.00 de Argentina), se grabará la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel en el que Javier Milei será el primer presidente extranjero en encender la antorcha en el Monte Herzl.
Hace 12 horas
Crisis del consumo: advierten que ya cerraron "más de 100 negocios" en la Capital
Desde la Cámara de Comercios y Servicios señalan que el "aumento muy fuerte de costos" y la baja de ventas hacen que la actividad "se vuelva insostenible".
Hace 13 horas
Javier Milei ya se encuentra en Israel y se mostró en el muro de los lamentos
Javier Milei inició una gira oficial en Israel, donde visitó el Muro de los Lamentos acompañado por su comitiva y tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Además, el mandatario ratificó el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, gesto que busca reforzar la alianza bilateral y proyectar una imagen de liderazgo internacional.
Hace 14 horas
Milei y Caputo vuelven a buscar afuera el crédito que pierden adentro
La trastienda del nuevo apoyo del Fondo a Milei, la inflación que repugna y la división en el poder camino a 2027. Cuentas y candidatos de Rocca y Pagani. Vaca Muerta y el conurbano, polos de un abismo cada vez más profundo.
En la mañana del viernes 10 de abril, los 25 miembros del directorio del FMI recibieron un mensaje imprevisto de Kristalina Georgieva. Casi sin tiempo de anticipación, se les avisaba que esa misma tarde se iba a tratar el caso argentino. Aún en medio de la guerra que tiene atrapado a Donald Trump, una nueva señal había llegado de Estados Unidos para sostener al gobierno de Javier Milei.
Hace 15 horas
Acuerdo secreto entre Milei y Lewis por la compra fraudulenta de Lago Escondido
Milei homologó con Lewis y la empresa Hidden Lake un acuerdo para ponerle fin a una acción de lesividad impulsada por el propio Estado (desde 2023) que pretendía anular la compraventa fraudulenta de 12.000 hectáreas a favor del británico Joe Lewis.
La administración Milei acordó con el empresario Joe Lewis y los apoderados de la sociedad Hidden Lake SA. ponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el Ministerio del Interior en 2023 por la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera donde se ubica la lujosa mansión que supo hospedar a “Los huemules del lawfare”, el grupo de jueces, fiscales y funcionarios que viajaron, en octubre de 2022, con todos los gastos pagos a cuenta del Grupo Clarín.
Hace 15 horas
Milei en default y el peronismo encuentra candidato
El contrato electoral de Milei tenía sólo dos cláusulas. La primera establecía una tarea, terminar con la inflación; la segunda penalizaba los comportamientos de casta. Falta mucho tiempo para las elecciones y eso es un arma de doble filo.
El gobierno de Javier Milei defaulteó una deuda interna que es más grande que el último acuerdo con el FMI. El celebrado superávit fiscal del gobierno no se construye solamente con los recortes de la motosierra sino con partidas pisadas por la bota del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En menos de dos años y medio, Caputo incumplió o postergó indefinidamente obligaciones legales, contractuales y judiciales por el equivalente a más de veinte mil millones de dólares. La cifra emparda o supera el superávit primario acumulado entre 2024 y 2025.
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¿"Siempre y en todo lugar..."? La inflación sube aunque se achicó la base monetaria
Pese a la acumulación de reservas, la falta de vías de oferta monetaria atenta contra el objetivo declarado del Banco Central de remonetizar la economía este año.
00:05 | 19/04/2026
¿Por qué la deuda con el FMI es impagable?
El acuerdo técnico con el FMI abre la puerta a un desembolso de 1000 millones de dólares, pero no resuelve el problema de fondo. Sin acceso al mercado y con más deuda, Milei y Caputo profundizan la dependencia financiera de la Argentina.
El presidente Javier Milei, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Una sociedad para el salvataje del naufragio del plan económico liberal-libertario.
00:05 | 19/04/2026
Milei y Caputo vuelven a buscar afuera el crédito que pierden adentro
La trastienda del nuevo apoyo del Fondo a Milei, la inflación que repugna y la división en el poder camino a 2027. Cuentas y candidatos de Rocca y Pagani. Vaca Muerta y el conurbano, polos de un abismo cada vez más profundo.
21:35 | 18/04/2026
Milei en default y el peronismo encuentra candidato
El contrato electoral de Milei tenía sólo dos cláusulas. La primera establecía una tarea, terminar con la inflación; la segunda penalizaba los comportamientos de casta. Falta mucho tiempo para las elecciones y eso es un arma de doble filo.
19:46 | 18/04/2026
La continuidad del ajuste la pagará el trabajo
Destruir el Estado desde adentro, como se ufanó el topo que encabeza el Poder Ejecutivo, no fue desfinanciar a “los planeros y a la casta”, sino la suma de toda la destrucción observada.
19:15 | 18/04/2026
La descomposición de Milei, el crecimiento de Kicillof y la advertencia de Cristina
Argentina ya explotó. La economía entró en una etapa de depresión del consumo con alta inflación. Se viene el cierre de importantes obras sociales. La mayor parte de los argentinos sienten vergüenza por Milei. Récord histórico de suicidios.
18:17 | 18/04/2026
Durísima nota del Wall Street Journal contra Milei: "Corrupción" y "malestar"
El medio estadounidense alertó que una serie de factores amenazan no solo la continuidad del programa económico del Gobierno sino también las chances de que Javier Milei siga en la Casa Rosada a partir de 2027.