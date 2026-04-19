Milei cantó "Libre" durante un ensayo de la ceremonia de las antorchas en Israel

El diputado nacional Eduardo Falcone, referente del MID e integrante del interbloque Fuerza del Cambio, difundió un mensaje en redes sociales donde subrayó su compromiso institucional y llamó a fortalecer el diálogo político.

Falcone expresó de manera contundente: *“Nuestro compromiso es con la transparencia y el desarrollo de la Argentina, siempre defendiendo los intereses de Buenos Aires”*.

El legislador vinculó su mensaje con la tradición histórica de su partido, al señalar: “El MID nació para integrar y desarrollar, y ese sigue siendo nuestro norte”.

Por otra parte, Falcone hizo referencia al clima político actual, al advertir: “La polarización no ayuda, necesitamos diálogo y consensos para avanzar”. Asimismo, el diputado destacó la importancia de su pertenencia al interbloque Fuerza del Cambio, al afirmar: “Trabajamos en conjunto para ampliar la incidencia en las comisiones y en el recinto”.

Finalmente, Falcone cerró su publicación con un mensaje dirigido a la ciudadanía, al remarcar: “La política debe estar cerca de la gente, por eso comunicamos nuestras acciones también en redes”.