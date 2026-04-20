El transporte marítimo en Ormuz vuelve a estar prácticamente paralizado

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam.

Por Jonathan Saul y ​Nerijus Adomaitis

LONDRES, 20 abr (Reuters) - Los barcos evitaban el lunes en gran medida el estrecho de Ormuz tras ‌una escalada de tensión durante ‌el fin de semana, en la que Irán disparó como "advertencia" contra embarcaciones y el ejército estadounidense se apoderó de un buque de carga iraní.

Datos de seguimiento de buques mostraron que solo un barco salió del golfo Pérsico a través del estrecho, mientras que dos entraron en un lapso ​de 12 horas, una ⁠fracción de los alrededor de 130 buques por día ‌habituales.

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El buque cisterna de productos petrolíferos Nero, ⁠que está sujeto a sanciones del ⁠Reino Unido por actividades relacionadas con Rusia, navegaba por el estrecho, mostraron los análisis satelitales de SynMax y los datos de ⁠seguimiento de la plataforma Kpler.

Otros dos, el buque ​cisterna para productos químicos Starway y el ‌Axon I, uno cisterna para gas ‌licuado de petróleo sometido a sanciones estadounidenses por sus ⁠actividades comerciales pasadas con Irán, navegaban hacia el Golfo.

Después de que más de una decena de petroleros atravesarón el estrecho tras la declaración de apertura por parte de ​Irán el ‌viernes, el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parecía peligrar el lunes, ya que Irán prometió tomar represalias por la incautación de su buque por parte de Estados Unidos y se negó ⁠a participar en nuevas conversaciones de paz.

Tras el anuncio del viernes, las empresas fletadoras de petróleo habían estado preparando los buques cisterna para abandonar el Golfo.

El anuncio provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y las primas de los seguros contra riesgos de guerra comenzaron a bajar.

Según fuentes del sector naviero ‌y de seguros, esas tarifas han vuelto a subir, situándose en torno al 3% del valor del buque, frente al 2% anterior.

"Las últimas semanas han traído varios intentos fallidos, y aunque es probable que en algún momento se alcance algún tipo ‌de solución, el momento en que haya un avance duradero sigue siendo muy incierto", dijo la empresa de corretaje marítimo Clarksons en ‌una nota el ⁠lunes.

Con información de Reuters