Real Oviedo vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

El cotejo entre Real Oviedo y Villarreal, por la fecha 33 de la Liga, se jugará el próximo jueves 23 de abril, a partir de las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Villarreal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

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Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo logró un triunfo por 3-0 ante Celta. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 1 y ganó 2, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega con ventaja tras derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Villarreal quien ganó 2 a 0.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 27 puntos (6 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante ha logrado 61 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (19 PG - 4 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 4 Atlético de Madrid 57 31 17 6 8 19 20 Real Oviedo 27 31 6 9 16 -24

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Betis: 3 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Celta: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Levante: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Villarreal, según país