Izquierdistas globales se reúnen en España con esperanza de resurgir y enfrentar a la ultraderecha

Cumbre global progresista en Barcelona

Desde ​la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU hasta la imposición de impuestos a los multimillonarios, miles de personas de izquierdas se reunieron en Barcelona durante el fin de semana para debatir formas de frenar el auge del autoritarismo y recuperar a los votantes que se ‌han desplazado hacia la derecha.

La reunión, que atrajo a más ‌de 6.000 personas de más de 40 países, se celebra en un momento en que las fuerzas de extrema derecha y nacionalistas han ganado terreno en el mundo, eclipsando a la izquierda con un discurso que achaca las preocupaciones por el costo de la vida a la inmigración, a instituciones obsoletas y a unas élites políticas desconectadas de la realidad.

Encabezada por el primer ministro socialista español, Pedro Sánchez, cuya abierta oposición a la política exterior del presidente estadounidense Trump ha reforzado su imagen, la cumbre se vio impulsada por la esperanza de que el auge de la extrema derecha haya alcanzado su punto álgido, con la caída de los índices de popularidad de Trump, la derrota de Viktor Orbán en Hungría y los malos resultados de la extrema derecha francesa en ​las elecciones municipales del mes pasado.

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Líderes como el ⁠presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva animaron a la multitud con llamamientos a reformar las organizaciones internacionales y ‌consolidar nuevas alianzas de izquierdas, mientras se cernía la sombra de los ataques de Trump a las instituciones multilaterales.

"Ser progresista es ⁠defender un multilateralismo reformado, en el que las reglas funcionen para todos", dijo Lula da ⁠Silva, dirigiéndose a una abarrotada sesión plenaria de clausura ante seguidores que ondeaban banderas rojas, lucían gorras con el lema "Make Science Great Again" y entonaban periódicamente himnos antifascistas en español.

PREOCUPACIÓN POR EL COSTO DE LA VIDA

Los partidos de izquierda que esperan un resurgimiento deben abordar cuestiones cotidianas como el costo de la vida, ⁠dijo Marcus Roberts, director ejecutivo de la consultora de estrategia política Mandate Research.

Una encuesta de Ipsos realizada en 30 países y publicada el ​mes pasado reveló que los votantes estaban mucho más preocupados por el desempleo, la inflación, la pobreza y ‌la desigualdad que por el auge del extremismo o el declive moral.

De hecho, ‌la indignación por el aumento de los precios del combustible debido a la guerra en Oriente Medio ha hecho que los índices de ⁠aprobación de Trump se desplomen, según las encuestas, en lo que los estrategas demócratas han descrito como una ventana de oportunidad para presentar argumentos convincentes sobre la economía de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

El economista Gabriel Zucman subió al escenario para defender un aumento de los impuestos al patrimonio de millonarios y multimillonarios, una política que goza de gran popularidad en las encuestas de toda Europa y Estados Unidos, pero que fue rechazada por los legisladores de su Francia ​natal.

"Es difícil que la ‌gente que no puede permitirse comprar huevos se preocupe por la democracia", dijo Neera Tanden, exasesora de las administraciones de Joe Biden, Hilary Clinton y Barack Obama y directora del centro de estudios Center for American Progress.

Isabel Allende, expresidenta del Senado de Chile e hija de Salvador Allende, el primer presidente marxista de Sudamérica derrocado en 1973 por un golpe militar liderado por Estados Unidos, advirtió que la izquierda se había desconectado de las preocupaciones de los ciudadanos.

REFORMA DE LAS INSTITUCIONES GLOBALES

Los asistentes que regresaban de las reuniones de primavera del ⁠Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial señalaron que los debates en Barcelona reflejaban una urgencia similar por reformar el equilibrio de poder en las instituciones globales, aunque los detalles sobre lo que vendría a continuación seguían sin estar claros.

"Las instituciones siguen en pie, pero la lógica en su interior está cambiando", dijo Mariana Mazzucato, profesora de economía que asesora a gobiernos y responsables políticos sobre cómo los Estados pueden usar la inversión pública para fomentar el crecimiento.

"Trump está acelerando la crisis del viejo orden (…) pero si los progresistas no ofrecen un marco alternativo creíble, alguien más llenará ese vacío", dijo.

Estudios como el índice «Freedom in the World» de Freedom House muestran que el número de gobiernos autoritarios ha aumentado en las últimas dos décadas, ya que el incremento de los conflictos, los golpes de Estado y la represión de las ‌libertades ha coincidido con un alejamiento de los programas de ayuda exterior por parte de las democracias ricas, cuyos ciudadanos se han cansado de enviar fondos al extranjero mientras se enfrentan a problemas relacionados con el costo de la vida en sus propios países.

Aunque los organizadores insistieron en que el evento, organizado por varias redes políticas de izquierda y el Partido Socialista de España, no era una movilización contra Trump, también señalaron que la izquierda no podía permitirse quedarse de brazos cruzados a la espera de un nuevo Gobierno estadounidense, y muchos se hicieron eco del llamamiento del primer ministro canadiense, Mark Carney, para que las "potencias medias" se unan.

"Trump se ‌ha convertido en un símbolo de la extrema derecha. Pero aquí se trata de que los socialdemócratas se unan. El hecho de que los demócratas estadounidenses estén tan bien representados es una novedad y demuestra que este movimiento está creciendo", dijo a periodistas al margen del evento Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania y líder de los socialdemócratas alemanes.

La ‌izquierda y el centroizquierda estadounidenses tuvieron ⁠un papel destacado en la sesión plenaria de clausura de la reunión de dos días, en la que el excandidato a la vicepresidencia Tim Walz instó a la multitud a no perder la fe en los demócratas, y se escucharon mensajes de apoyo ​en vídeo de figuras como Bernie Sanders, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y Hilary Clinton.

"La realidad es que las herramientas que utiliza la derecha para intentar destruir nuestra democracia son similares de un país a otro", dijo el senador demócrata estadounidense y miembro del Comité de Relaciones Exteriores Chris Murphy en una entrevista con Reuters.

"Tenemos que compartir experiencias para entender cómo podemos contraatacar", añadió.

(Reportaje de Victoria Waldersee y Joan Faus en Barcelona; edición de Charlie Devereux y Christina Fincher)