La guerra en Irán impulsa los beneficios del sector logístico europeo

FOTO DE ARCHIVO: Grúas descargan contenedores del buque portacontenedores Maribo Maersk en un muelle terminal en Bremerhaven, Alemania

​Se prevé que las empresas logísticas europeas registren mayores beneficios en el primer trimestre, gracias a la agitación provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pero los analistas ‌señalan que el conflicto ensombrece sus perspectivas ‌de futuro.

Si bien la mayor complejidad de la cadena de suministro suele favorecer la rentabilidad de empresas de logística como DHL , DSV y Kuehne+Nagel , muchos analistas han advertido de que los efectos a largo plazo de la crisis energética y las repercusiones económicas más amplias podrían lastrar la demanda en los últimos meses del año.

En una nota a sus clientes, los analistas de Jefferies señalaron que la dirección de Kuehne+Nagel no espera más presiones sobre los márgenes en los negocios marítimo y aéreo durante el primer trimestre. Esto reforzó ​su opinión de que los ⁠beneficios se han estabilizado y están destinados a mejorar, según la correduría.

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Los analistas de Jefferies también ‌señalaron que, históricamente, los periodos de agitación geopolítica han favorecido el trasvase del transporte ⁠marítimo al aéreo, donde DHL cuenta con una ventaja estructural.

AUMENTO ⁠MÁS RÁPIDO DE LOS VOLÚMENES DE TRANSPORTE AÉREO

Si bien se espera que los volúmenes de transporte aéreo crezcan a una tasa de un dígito alto en el trimestre, se prevé que los volúmenes de transporte marítimo ⁠aumenten solo a un ritmo de un dígito bajo en términos interanuales, según indicaron los ​analistas de Bernstein en una nota.

Los volúmenes de transporte marítimo se han visto ‌lastrados por las difíciles comparaciones tras el adelanto ‌de envíos por parte de los transportistas antes de la entrada en vigor de los aranceles ⁠de importación estadounidenses en abril de 2025, señalaron.

La atención se centra también en la jornada de mercados de capitales de DSV del 12 de mayo, en la que los analistas esperan conocer los objetivos financieros a medio plazo actualizados. "El potencial de sorpresas positivas ese día es significativo", señaló Bernstein.

REPERCUSIÓN DEL CONFLICTO EN ORIENTE ​MEDIO EN LOS ‌MERCADOS DE TRANSPORTE

Tras la escalada del conflicto en Oriente Medio durante el fin de semana, los buques han estado evitando en gran medida el estrecho de Ormuz, lo que ha agravado la incertidumbre a lo largo de una importante ruta comercial que ya se había visto interrumpida por el conflicto.

La tensión resultante en las redes de transporte regionales también ha contribuido ⁠a un fuerte aumento de los costes del transporte aéreo de mercancías, ya que la fuerte demanda choca con los elevados precios del combustible para aviones y una capacidad más limitada debido a la prolongada interrupción.

El impacto se está dejando sentir mucho más allá del golfo Pérsico. El aumento de las tensiones regionales también ha reforzado los riesgos en el mar Rojo, retrasando las expectativas de una reanudación a corto plazo de los tránsitos a través de la ruta de Suez.

Rico Luman, economista sénior de ING Research, dijo que "la reanudación total se ha pospuesto ‌ahora varios meses y quizá incluso hasta finales de año", lo que debería suponer un apoyo para las empresas de logística a corto plazo.

Los transportistas globales, entre ellos Maersk y Hapag-Lloyd , han desviado sus buques por el cabo de Buena Esperanza desde el estallido de la guerra, un cambio que mantiene elevadas las tarifas de flete y aumenta los márgenes, ya que los precios más altos se trasladan rápidamente a las bases de costes, en ‌gran parte fijas, de las compañías navieras, según señaló el analista de Morningstar Ben Slupecki.

Incluso si el conflicto se resuelve, los analistas no esperan que los mercados globales de transporte de mercancías se normalicen rápidamente.

Las tarifas de flete podrían ‌bajar una vez que un ⁠acuerdo de paz permita reanudar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, pero es probable que cualquier descenso sea gradual, en un momento en que las cadenas ​de suministro se han ajustado y la congestión ha disminuido, y se espera que los transportistas sigan explorando rutas y puertos alternativos, lo que sugiere que los patrones comerciales previos al conflicto podrían no recuperarse por completo, señaló Luman.

Con información de Reuters