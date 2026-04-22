Agencias de la ONU advierten que el calor extremo amenaza los sistemas alimentarios mundiales

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores iraquíes cosechan cultivos de patatas, dañados por una ola de calor y cambios ambientales y climáticos, en Mosul, Irak

​El calor extremo está llevando al límite a los sistemas agroalimentarios mundiales, lo que pone en peligro los medios de vida y la salud de más ‌de mil millones de personas, según ‌un nuevo informe de las agencias de la ONU encargadas de la alimentación y el clima.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirmaron que las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas, lo que perjudica a los cultivos, el ganado, la pesca y los bosques.

"El calor extremo está reescribiendo las reglas sobre lo que los agricultores, pescadores y silvicultores ​pueden cultivar y cuándo ⁠pueden hacerlo. En algunos casos, incluso está dictando si aún pueden trabajar", dijo Kaveh ‌Zahedi, jefe de la oficina de cambio climático de la FAO.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En ⁠esencia, este informe nos dice que nos enfrentamos a ⁠un futuro muy incierto", dijo a Reuters.

Los datos climáticos recientes muestran que el calentamiento global se está acelerando, con 2025 situándose entre los tres años más calurosos de los ⁠que se tiene constancia, lo que provoca fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y ​severos.

Al actuar como un multiplicador de riesgos, el calor extremo ‌intensifica las sequías, los incendios y los ‌brotes de plagas, y reduce drásticamente el rendimiento de los cultivos una vez que ⁠se superan los umbrales críticos de temperatura.

LOS RIESGOS AUMENTAN RÁPIDAMENTE A MEDIDA QUE LAS TEMPERATURAS SUBEN

El informe señala que el aumento de las temperaturas está reduciendo el margen de seguridad del que dependen las plantas, los animales y los seres humanos para funcionar, ​y que el ‌rendimiento de la mayoría de los principales cultivos disminuye una vez que las temperaturas superan los 30 grados Celsius.

Zahedi citó el caso de Marruecos, donde seis años de sequía fueron seguidos por olas de calor sin precedentes. "Esto provocó una caída de más del 40% en el rendimiento de los cereales. ⁠Arrasó la cosecha de aceitunas y cítricos. Básicamente, esas cosechas se perdieron", dijo.

Las olas de calor marinas también son cada vez más frecuentes, lo que agota los niveles de oxígeno en el agua y amenaza las poblaciones de peces. En 2024, el 91% de los océanos del mundo sufrió al menos una ola de calor marina, según el informe.

Los riesgos aumentan drásticamente a medida que se acelera el calentamiento. Se prevé que la intensidad de los episodios de ‌calor extremo se duplique aproximadamente con un calentamiento de 2 grados Celsius y se cuadruplique con 3 grados, en comparación con 1,5 grados, según el informe.

Zahedi señaló que cada aumento de un grado en las temperaturas medias globales reduce el rendimiento de los cuatro principales cultivos del mundo —maíz, arroz, soja y trigo— en aproximadamente un 6%.

La FAO y la OMM señalaron ‌que las respuestas fragmentadas eran insuficientes y pidieron una mejor gestión de los riesgos y sistemas de alerta temprana meteorológica para ayudar a los agricultores y pescadores a tomar medidas preventivas.

"Si se ‌pueden poner los ⁠datos en manos de los agricultores, estos pueden ajustar cuándo siembran, qué siembran y cuándo cosechan", afirmó Zahedi.

Sin embargo, el informe señala que la ​adaptación por sí sola no es suficiente, y sostiene que la única solución duradera a la creciente amenaza del calor extremo es una acción ambiciosa y coordinada para frenar el cambio climático.

Con información de Reuters