Ricardo Darín será la cara oficial del Festival de Cine de San Sebastián 2026

El actor, productor y director Ricardo Darín, una de las figuras más importantes del cine latinoamericano y mundial, protagoniza el cartel oficial de la 74° edición del Festival de San Sebastián, que se desarrollará del 18 al 26 de septiembre de 2026. Desde hace dos décadas, el intérprete argentino es un asistente habitual del certamen español, donde en 2017 recibió el Premio Donostia, la máxima distinción honorífica del evento.

El director del festival, José Luis Rebordinos, junto a su sucesora Maialen Beloki, presentaron los diseños de este año. Darín se convirtió en la novena gran figura de la cinematografía contemporánea en prestar su imagen para el afiche oficial, siguiendo los pasos de estrellas como Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver y Cate Blanchett. El póster consiste en un collage creado por el estudio gráfico Wallijai a partir de un retrato tomado en 2024 por el fotógrafo y músico argentino Sebastián Arpesella.

A lo largo de medio siglo de carrera y con más de un centenar de personajes que le valieron más de 40 premios internacionales, Darín supo alternar con maestría el cine de autor con las producciones de gran éxito popular, trabajando bajo las órdenes de directores de la talla de Adolfo Aristarain, Juan José Campanella, Fabián Bielinsky y Santiago Mitre.

Su historia con San Sebastián registra visitas en nueve ediciones. En 2005 presentó El aura; en 2009 compitió con El secreto de sus ojos y El baile de la victoria; y en 2014 participó con Relatos salvajes, ganando el Premio del Público a la mejor película europea. Un año más tarde se llevó la Concha de Plata al mejor actor junto a Javier Cámara por su trabajo en Truman.

En sus últimas apariciones, Darín sumó a su faceta de actor el rol de productor, presentando en la ciudad vasca películas como El amor menos pensado (2018), La odisea de los giles (2019) y la aclamada Argentina, 1985 (2022), que obtuvo el Premio del Público. Recientemente, el actor sumó a su extensa filmografía su participación en la esperada serie de ciencia ficción El eternauta (2025).

Con información de EuropaPress.