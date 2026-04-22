Tres buques han sido alcanzados por disparos en el estrecho de Ormuz

Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán

​Al menos tres buques portacontenedores fueron alcanzados por disparos en el estrecho de Ormuz el miércoles, según ‌informaron fuentes de seguridad ‌marítima y la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Irán ha impuesto restricciones a los buques que transitan por el estrecho, primero como represalia por el bombardeo estadounidense-israelí del país y, posteriormente, en respuesta al bloqueo estadounidense de ​los puertos iraníes.

Un ⁠buque portacontenedores con bandera de Liberia sufrió daños en ‌el puente de mando tras ser alcanzado ⁠por disparos y granadas propulsadas por ⁠cohete al noreste de Omán.

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La UKMTO dijo que el capitán del buque informó de que se le había acercado ⁠una lancha artillada de la Guardia Revolucionaria Islámica ​de Irán. Según la organización, el ‌buque fue posteriormente objeto de ‌disparos. Todos los tripulantes se encontraban a salvo y ⁠no se produjeron incendios ni impactos medioambientales a causa del incidente.

Fuentes de seguridad marítima indicaron que había tres personas a bordo de esa lancha artillada.

El capitán del ​buque portacontenedores, ‌operado por una empresa griega, también informó de que no se estableció contacto por radio antes del incidente y de que, inicialmente, se había comunicado al buque que tenía permiso para ⁠transitar por el estrecho de Ormuz.

La UKMTO informó posteriormente de que se había disparado contra un segundo buque portacontenedores a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán. El buque, con bandera de Panamá, no sufrió daños y los miembros de su tripulación se encuentran a salvo.

Fuentes de seguridad ‌marítima indicaron que un tercer buque portacontenedores fue objeto de disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán mientras transitaba a la salida del estrecho de Ormuz. El buque, con bandera de Liberia, que no sufrió daños, ‌se detuvo en el agua. Su tripulación se encuentra a salvo, según las fuentes.

Antes de que comenzara la guerra el ‌28 de febrero, ⁠esta vía marítima solía gestionar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo ​y gas natural licuado.

Con información de Reuters