Tres buques han sido alcanzados por disparos en el estrecho de Ormuz

Al menos tres buques portacontenedores fueron alcanzados por disparos en el estrecho de Ormuz el miércoles, según informaron fuentes de seguridad marítima y la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).
Irán ha impuesto restricciones a los buques que transitan por el estrecho, primero como represalia por el bombardeo estadounidense-israelí del país y, posteriormente, en respuesta al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.
Un buque portacontenedores con bandera de Liberia sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete al noreste de Omán.
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La UKMTO dijo que el capitán del buque informó de que se le había acercado una lancha artillada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según la organización, el buque fue posteriormente objeto de disparos. Todos los tripulantes se encontraban a salvo y no se produjeron incendios ni impactos medioambientales a causa del incidente.
Fuentes de seguridad marítima indicaron que había tres personas a bordo de esa lancha artillada.
El capitán del buque portacontenedores, operado por una empresa griega, también informó de que no se estableció contacto por radio antes del incidente y de que, inicialmente, se había comunicado al buque que tenía permiso para transitar por el estrecho de Ormuz.
La UKMTO informó posteriormente de que se había disparado contra un segundo buque portacontenedores a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán. El buque, con bandera de Panamá, no sufrió daños y los miembros de su tripulación se encuentran a salvo.
Fuentes de seguridad marítima indicaron que un tercer buque portacontenedores fue objeto de disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán mientras transitaba a la salida del estrecho de Ormuz. El buque, con bandera de Liberia, que no sufrió daños, se detuvo en el agua. Su tripulación se encuentra a salvo, según las fuentes.
Antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero, esta vía marítima solía gestionar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.
Con información de Reuters