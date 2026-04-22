Baja la temperatura en Santa Fe y Rosario: cómo es el pronóstico para hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Santa Fe soleado.

El clima empieza a marcar un giro en el centro del país. Este miércoles 22 de abril, tanto Santa Fe como Rosario registran una baja en las temperaturas respecto a jornadas anteriores, con mañanas frescas y tardes templadas. El cielo se mantiene parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso no es abrupto pero sí sostenido, lo que configura un escenario típico de transición estacional. La estabilidad atmosférica predomina, aunque con variaciones leves hacia el cierre de la semana.

Este escenario responde a un patrón clásico del otoño en la región pampeana: mañanas frescas, tardes templadas y baja inestabilidad. La ausencia de lluvias y el leve ascenso hacia el viernes configuran una semana climáticamente “ordenada”, sin eventos extremos.

Cómo estará el clima hoy en Santa Fe

En Santa Fe capital, la jornada presenta una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Durante la mañana y la tarde se esperan intervalos de sol y nubes, mientras que por la noche el cielo estará mayormente cubierto.

Pronóstico de Santa Fe.

No hay probabilidades de lluvia (0%) a lo largo del día. El viento se mantiene leve, con registros de entre 7 y 12 km/h, lo que contribuye a una sensación térmica estable y sin sobresaltos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

En Rosario, el comportamiento climático es casi idéntico: mínima de 11° y máxima de 21° para este miércoles. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día, sin lluvias previstas.

Pronóstico de Rosario.

El jueves se anticipa un leve ascenso térmico (hasta 23°), tendencia que se consolida el viernes con máximas similares pero con mayor presencia de sol. El viento también se mantiene moderado, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h hacia el jueves.

Las recomendaciones para el clima del miércoles