El presidente de Taiwán cancela su viaje a África y culpa a la presión china

Imagen de archivo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, durante un acto con militares en el Centro de Servicios de los Parques Industriales de Loung Te en Yilan, Taiwán.

Por Ben Blanchard ​y Yimou Lee

TAIPÉI, 21 abr (Reuters) - El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó el martes que había cancelado ‌su viaje a Eswatini ‌previsto para esta semana, después de que su Gobierno acusara a China de presionar a otros tres países africanos para que revocaran el permiso de sobrevuelo de su avión por sus territorios.

La pequeña nación sudafricana de Eswatini es uno de los únicos 12 países que mantienen ​relaciones formales con ⁠Taiwán, territorio de gobierno democrático reclamado por China. ‌Lai tenía previsto partir el miércoles para asistir ⁠al 40 aniversario de la ⁠ascensión al trono del rey Mswati III.

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El secretario general de la Oficina Presidencial, Pan Meng-an, afirmó que Seychelles, Mauricio ⁠y Madagascar revocaron de forma unilateral y sin previo ​aviso los permisos de vuelo para que el ‌avión presidencial sobrevolara sus países ‌durante el trayecto.

"La verdadera razón fue la intensa ⁠presión ejercida por las autoridades chinas, incluida la coacción económica", declaró en una rueda de prensa convocada apresuradamente en Taipéi.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China no ​respondió de ‌inmediato a una solicitud de comentarios. China, que mantiene profundos lazos económicos y políticos con África, afirma que Taiwán es una de sus provincias y que no tiene derecho a autodenominarse país.

En ⁠una conversación con el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, el martes en Pekín, el presidente chino, Xi Jinping, prometió apoyo al continente y a sus necesidades de desarrollo, según un comunicado de los medios estatales que no mencionó la visita cancelada de Lai a Eswatini.

Lai afirmó en una publicación ‌en Facebook que las "acciones represivas" de China demuestran la amenaza que los Estados autoritarios suponen para el orden internacional, la paz y la estabilidad. "Ninguna amenaza o represión puede cambiar la determinación de Taiwán de relacionarse con el mundo, ni ‌puede negar la capacidad de Taiwán para contribuir a la comunidad internacional", añadió.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de ‌Madagascar declaró a ⁠Reuters que la solicitud de sobrevuelo fue denegada. "La diplomacia malgache solo reconoce una China. ​La decisión se tomó respetando plenamente la soberanía de Madagascar sobre su espacio aéreo", afirmó el funcionario.

(Reporte adicional de la redacción de Pekín; editado en español por Carlos Serrano)