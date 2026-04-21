El Gobierno avanza en la licitación de la Hidrovía: cuáles son las dos empresas finalistas

El Gobierno Nacional dio por aprobada la primera etapa de la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal, en el río Paraná, y dejó a dos oferentes precalificados para competir por la concesión final del sistema de dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía. La apertura de las ofertas económicas quedó fijada para el próximo 22 de abril.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 21/2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que lleva adelante el proceso para adjudicar la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del principal corredor fluvial del país.

La concesión comprende el tramo que va desde Confluencia, en el río Paraná, hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior, incluyendo el Canal Emilio Mitre y otros brazos estratégicos del sistema. Se trata de una infraestructura clave para las exportaciones agroindustriales y el comercio exterior argentino.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el procedimiento incluyó instancias previas de consulta pública, emisión de circulares aclaratorias y participación de organismos internacionales como la UNCTAD, con el objetivo de reforzar la transparencia y competencia del proceso.

La licitación de la Hidrovía es una de las decisiones estratégicas más relevantes en materia logística y comercial, ya que por esa vía circula la mayor parte de las exportaciones argentinas. Con la apertura económica prevista para esta semana, el proceso entra en su fase decisiva.

Cuáles son las dos empresas que quedaron calificadas para realizar las obras de la Hidrovía

Tras la evaluación técnica de las ofertas presentadas en febrero, fueron precalificadas las propuestas encabezadas por Jan De Nul NV junto a Servimagnus S.A., y por Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME). Ambas compañías quedaron habilitadas para participar de la apertura del Sobre N°2, instancia en la que se conocerán las propuestas económicas.

En cambio, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta exigida en el pliego licitatorio. La resolución señala que ese incumplimiento impedía su continuidad en el proceso, por lo que no llegará a la etapa de apertura del Sobre N°2.

El organismo también rechazó una presentación realizada por una de las oferentes en disconformidad con el dictamen técnico. Según explicó la ANPYN, el planteo no cumplió con los requisitos formales previstos para una impugnación y, además, no logró desvirtuar las conclusiones de la comisión evaluadora.