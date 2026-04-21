Lluvias en CABA y el Conurbano: a qué hora termina de llover el martes 21 de abril

Lluvias y descenso de la temparuta en CABA y el Conurbano: así será el martes 21 de abril (Créditos foto: Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 21 de abril en Buenos Aires y alrededores. Este martes, habrá lluvias durante todo el día y la temperatura bajará levemente al ubicarse entre los 19°C de mínima y los 23°C de máxima. En tanto, las precipitaciones cesarán en las primeras horas del miércoles 22.

Pronóstico del tiempo extendido para el AMBA: de acuerdo al SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para la próxima semana y reveló que regresarán las lluvias:

Miércoles 22: habrá un fuerte descenso de la temperatura que comenzará en una mínima de 12°C y se elevará hasta alcanzar los 21°C de máxima. Mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado durante toda la jornada y no se esperan lluvias .

habrá un fuerte que comenzará en una mínima de 12°C y se elevará hasta alcanzar los 21°C de máxima. Mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado durante toda la jornada y . Jueves 23: el cielo estará ligeramente nublado y se elevará levemente la temperatura a una mínima de 13°C y hasta alcanzar una máxima de 23°C.

Cómo será el otoño 2026 en Argentina: proyectan temperaturas y lluvias por encima de las cifras habituales

El SMN publicó su pronóstico climático trimestral para el período abril-junio de 2026 y el panorama que describe se aleja de un otoño típico. El organismo oficial anticipó que las temperaturas serán superiores a lo normal durante toda la estación en amplias zonas del territorio nacional, con mayor intensidad en el Litoral, el Noreste y la región central del país.





En materia de precipitaciones, las zonas con mayor probabilidad de registrar lluvias por encima de lo habitual son el NOA, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis y el centro-este de la provincia de Buenos Aires, incluido el AMBA, donde la probabilidad de superar el rango histórico normal —que ronda los 800 mm acumulados entre abril y junio— es superior al 50%.

Este escenario se configura tras un marzo que dejó marcas históricas en varias ciudades: Azul acumuló 367 mm, superando el récord anterior de 2002; Olavarría registró su marzo más lluvioso desde 1987; y Metán cerró el primer trimestre con más de 1.000 mm acumulados.

Frente a ese antecedente, el SMN advierte sobre un riesgo elevado de anegamientos en las regiones que ya llegan a la nueva estación con suelos saturados. Al mismo tiempo, el organismo espera que haya condiciones más secas en el extremo oeste del NOA. En el resto del país, el pronóstico indica valores normales o superiores a los históricos tanto en temperatura como en precipitaciones, sin excepción.

El informe fue elaborado a partir de modelos climáticos globales y estadísticos nacionales, pero solo indica tendencias probabilísticas para el conjunto del trimestre. "El pronóstico no indica valores exactos de lluvia o temperatura, ni su variabilidad día a día. Es una guía de tendencias predominantes para todo el trimestre”, insistió el SMN.