Alerta en el AMBA: vuelven las lluvias, el viento y la baja de temperatura

Según los reportes de alertas, este lunes 20 de abril se mantiene la advertencia amarilla por lluvias fuertes en el perímetro que rodea a la región metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las lluvias, el viento y el descenso de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El mal clima interrumpirá la mejora registrada durante el fin de semana, que dejó cielo despejado y máximas superiores a los 26 °C.

Según los reportes de alertas, este lunes 20 de abril se mantiene la advertencia amarilla por lluvias fuertes en el perímetro que rodea a la región metropolitana. “Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 80 mm, que podrían ser superados de forma local”, precisó el organismo meteorológico.

El fenómeno continuará el martes 21, cuando, dentro de estos mismos márgenes, las precipitaciones estarán acompañadas por tormentas embebidas, al tiempo que no se descarta la caída puntual de granizo.

¿Cuándo vuelven las lluvias y el frío al AMBA?

La nubosidad ganará terreno este lunes 20 en el AMBA, dando lugar al desarrollo de nuevas precipitaciones. “El avance de un frente frío, combinado con perturbaciones en altura, vuelve a inestabilizar las condiciones en la franja central del país, incluyendo el área metropolitana”, señaló la meteoróloga y vocera del SMN, Cindy Fernández, en Meteored.

En la Ciudad de Buenos Aires y localidades linderas del conurbano bonaerense se registrarán hoy lluvias aisladas desde el inicio de la jornada. Con viento soplando del sector sudeste, la temperatura máxima alcanzará los 21 °C.

Para el martes 21, bajo alerta amarilla en zonas aledañas, el AMBA volverá a ser foco de precipitaciones y chaparrones. La temperatura alcanzará nuevamente los 23 °C, aunque el viento soplará del sector noroeste.

Durante la jornada de mitad de semana, ya sin lluvias, la región iniciará un período de descenso térmico. Si bien no será pronunciado, se irá consolidando y permitirá llegar al domingo con una temperatura máxima de apenas 19 °C.

Pronóstico semanal para el AMBA

Lunes 20 de abril

Lluvias aisladas

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 23° C

Martes 21 de abril

Lluvias aisladas

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 23° C

Miércoles 22 de abril

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 21° C

Jueves 23 de abril

Algo nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 23° C

Viernes 24 de abril

Algo nublado