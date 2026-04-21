Rusia suspenderá el suministro de petróleo de Kazajistán a Alemania a través de Druzhba

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores sustituyen una pieza en el extremo del oleoducto Druzhba en la PCK Raffinerie de la ciudad de Schwedt, en el este de Alemania

Rusia tiene previsto suspender las exportaciones de petróleo de Kazajistán ‌a Alemania a ‌través del oleoducto Druzhba a partir del 1 de mayo, dijeron el martes tres fuentes del sector.

Las fuentes, que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, indicaron que el calendario ajustado de exportación de ​petróleo ya ⁠se ha enviado a Kazajistán y ‌Alemania.

Las relaciones políticas y comerciales de ⁠Rusia con Alemania se ⁠han deteriorado a raíz del conflicto en Ucrania, que cuenta con el apoyo de Berlín.

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El ⁠Ministerio de Energía de Rusia no ​respondió de inmediato a ‌una solicitud de comentarios.

Alemania puso ‌bajo administración fiduciaria en 2022 las ⁠filiales locales del mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, lo que trastocó los lazos energéticos que Berlín mantenía ​desde hacía ‌décadas con Moscú.

Las exportaciones de petróleo de Kazajistán a Alemania a través del oleoducto ruso Druzhba ascendieron a 2,146 millones de toneladas métricas, ⁠o alrededor de 43.000 barriles diarios, en 2025, lo que supone un aumento del 44% en comparación con 2024.

Kazajistán suministra petróleo a Alemania a través del ramal norte de Druzhba, que atraviesa Polonia.

Los suministros se han visto ‌interrumpidos en repetidas ocasiones por ataques con drones ucranianos contra el oleoducto en Rusia.

La refinería alemana PCK, una de las mayores del país y situada en la localidad nororiental ‌de Schwedt, se abastece en parte de crudo kazajo transportado a través del oleoducto, tras ‌la interrupción ⁠de los suministros de petróleo ruso a raíz del inicio del ​conflicto de Moscú con Ucrania en 2022.

Con información de Reuters