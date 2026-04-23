Tijuana golea y mantiene esperanza de entrar a postemporada en torneo mexicano

Tijuana goleó el miércoles 3-1 a Pachuca, con lo que mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a la postemporada ‌del torneo Clausura del ‌fútbol mexicano en busca del título.

Los "Xolos" de Tijuana llegaron a 22 puntos para ubicarse en el noveno lugar general, cerca de la zona de postemporada, instancia a la que clasifican los clubes que ocupan los primeros ocho sitios de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. Los clubes ​que ya están instalados ⁠en la liguilla o cuartos de final son Guadalajara, Pumas ‌UNAM, Pachuca, Cruz Azul y Toluca.

"Nos queda un partido ⁠y todavía podemos pasar, y vamos ⁠a darlo todo. Este equipo está para grandes cosas y vamos a luchar hasta el final para estar en esa liguilla, que es ⁠lo que todos queremos", dijo el mediocampista Gilberto Mora ​a la cadena Fox.

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En el partido disputado en ‌el estadio Caliente de Tijuana, el ‌club local se puso en ventaja a los 33 minutos ⁠cuando Mora definió de derecha después de que el portero Carlos Moreno le atajó un tiro penal.

Cuatro minutos después, Diego Abreu anotó el segundo gol al definir de zurda frente a la ​portería tras ‌eludir al guardameta y a dos adversarios después de recibir un pase filtrado de Ramiro Árciga.

El venezolano Josef Martínez marcó el tercer gol a los 82 minutos por la vía del tiro penal.

Los "Tuzos" de Pachuca descontaron a los ⁠95 minutos por conducto de Víctor Guzmán, quien definió de derecha en el centro del área tras una serie de rebotes.

En los otros partidos del miércoles, Mazatlán venció 4-3 a Toluca con goles de Brian Rubio, del panameño Edgar Barcenas, Gabriel López y Jesús Hernández. Para los "Diablos Rojos" de Toluca, que sufrieron las expulsiones de Marcel Ruiz y ‌del argentino Santiago Simón, anotaron Everardo López, Antonio Briseño y el argentino Nicolás Castro.

Atlético de San Luis ganó 2-0 a Santos Laguna con goles de Leonardo Flores y del brasileño naturalizado italiano Joao Pedro.

Atlas y Tigres UANL empataron 0-0, mismo resultado que se registró en ‌el encuentro entre Necaxa y Guadalajara.

El martes, América sacó un triunfo de 3-2 de su visita a León, Pumas UNAM remontó dos goles en contra ‌y venció 4-2 ⁠a Bravos de Ciudad Juárez, Monterrey ganó 2-1 a Puebla, mientras que Querétaro y Cruz Azul empataron ​1-1.

El empate ante Querétaro ocasionó el cese del argentino Nicolás Larcamón como director técnico de Cruz Azul debido a la racha de nueve partidos seguidos sin ganar que registra el club.

Con información de Reuters