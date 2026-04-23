Efemérides del 23 de abril: qué pasó un día como hoy

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Cada 23 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de William Shakespeare, la publicación del primer video en la plataforma YouTube y la celebración del Día Mundial del Libro.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1616 - Fallecimiento de William Shakespeare

A los 52 años murió en el municipio inglés de Stratford-upon-Avon el dramaturgo, poeta y actor, el más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.

1893 - Fútbol argentino

Se disputó la jornada inaugural del primer campeonato oficial de Primera División con los siguientes partidos: Flores Athletic Club 2 vs. Quilmes 0 y Lomas Athletic Club 3 vs. Buenos Aires & Rosario Railway 0.

1932 - Nacimiento de Cacho Fontana

En Buenos Aires nació el locutor y presentador Norberto Palese, quien fue la voz por excelencia de la radio argentina y uno de los grandes conductores de televisión. Ganó 14 premios Martín Fierro, entre otros.

1954 - Nacimiento de Michael Moore

En el pueblo de Flint, en Michigan, nació el cineasta y escritor estadounidense, ganador en 2002 de un premio Óscar por su documental Bowling for Columbine sobre la Masacre de Columbine, en la que dos estudiantes secundarios mataron a tiros a 12 compañeros y a un profesor de una escuela en el estado de Colorado.

1961 - Nacimiento de Rep

En Buenos Aires nació el dibujante y humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, quien fue declarado en 2009 como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

1969 - Joe Cocker

El cantante británico publicó With a little help from my friends, su primer disco de estudio, que lleva el nombre de la canción compuesta por los Beatles John Lennon y Paul McCartney. Fue certificado como disco de oro en Estados Unidos y alcanzó el puesto 35 en la lista Billboard 200.

1971 - Sticky Fingers

Se lanzó ese álbum en Londres, que es considerado uno de los mejores de la banda británica de rock The Rolling Stones. La tapa fue diseñada por Andy Warhol. Fue el noveno disco de los Stones en el Reino Unido y el undécimo en Estados Unidos.

1976 - Primer disco de Ramones

Salió a la venta en Estados Unidos el álbum debut de Ramones, que llevó el nombre de la banda de punk rock y es considerado uno de los más destacados e influyentes de ese género musical.

1985 - Inicio de la Perestroika

Mijaíl Gorbachov, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), puso en marcha la Perestroika (reestructuración), como llamó a las medidas políticas y económicas que desembocaron en la disolución del bloque de países comunistas surgido luego de la II Guerra Mundial.

2005 - Me at the zoo

Se publicó el primer video en YouTube, la plataforma audiovisual más grande del mundo. Dura 19 segundos y fue filmado y publicado desde la ciudad de San Diego, en California, por el usuario Jawed con el título Me at the zoo (Yo en el zoológico). El autor Jawed Karim es uno de los fundadores de esa red social, el segundo buscador más popular del mundo detrás de Google, su actual propietario.

2017 - Lionel Messi

El astro argentino anotó su gol número 500 con la camiseta del Barcelona. Lo hizo en la victoria por 3-2 ante el Real Madrid en el superclásico español disputado en el estadio Santiago Bernabéu. “La Pulga” fue figura y marcó dos goles.

2026 - Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor

Esta fecha fue instituida en 1995 por la UNESCO para fomentar la cultura, la lectura y la protección de la propiedad intelectual.