Cuenta DNI: los descuentos que hay para el jueves 23 de abril 2026

Cuenta DNI.

En los últimos días del mes, Cuenta DNI refuerza su presencia con descuentos que buscan apuntalar el gasto cotidiano. Este jueves 23 de abril, el foco está puesto en supermercados y compras esenciales, con beneficios que pueden marcar una diferencia real en el bolsillo.

Sin embargo, como viene ocurriendo en los últimos meses, no alcanza con conocer el descuento: las condiciones de uso —especialmente el pago con NFC y dinero en cuenta— son determinantes para acceder a los reintegros. Un detalle que muchos bonaerenses pasan por alto.

El dato fuerte de Cuenta DNI: 30% en supermercados con una condición clave

El beneficio más destacado del día está en Coto, con un 30% de descuento sin tope de reintegro. Pero hay una condición excluyente: el pago debe realizarse con tecnología NFC utilizando la tarjeta Visa Débito vinculada a la billetera digital, y solo está disponible para dispositivos Android.

El descuento se aplica en el momento, en línea de caja. Quedan excluidos los pagos con QR de Mercado Pago u otras billeteras, una limitación que ya generó críticas entre usuarios, según relevamientos en redes y reportes de consumo.

Cuenta DNI.

En paralelo, Chango Más ofrece un 20% de descuento, con un adicional del 5% para jubilados que cobren en el banco, aunque con tope de $5.000. En este caso, el beneficio aplica solo en compras presenciales con Cuenta DNI.

Comercios de cercanía y marcas: el ahorro que se acumula con Cuenta DNI

Más allá de las grandes cadenas, el programa mantiene beneficios en comercios de barrio: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, alcanzable con consumos de $25.000. Un incentivo directo al consumo local.

También se destacan las promociones en marcas reconocidas como Havanna, Lucciano’s o Grido, con un 30% de ahorro y tope de $15.000 mensual por marca.

A esto se suman descuentos del 40% en ferias, mercados y comercios dentro de universidades bonaerenses, con un tope de $6.000 semanal, ampliando el alcance del programa a distintos sectores.

Transporte: el beneficio de Cuenta DNI que pocos aprovechan

Uno de los puntos más potentes —y menos utilizados— es el reintegro del 100% en transporte público. Pagando con NFC y tarjeta Visa Débito vinculada, los bonaerenses pueden recuperar hasta $10.000 por mes.

El reintegro se acredita entre 20 y 30 días después, lo que lo vuelve menos visible en el corto plazo. Aun así, representa uno de los beneficios más significativos en términos de ahorro real.