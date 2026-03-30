Qué arma era y de quién: se conocieron nuevos detalles del caso del alumno de Santa Fe

Continúa la conmoción en la provincia de Santa Fe por el joven que mató a un compañero de clase de 13 años en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, de Santa Fe. La investigación sigue su curso y se ha confirmado, en las últimas horas, que el arma que utilizó el chico pertenecía a su abuelo.

El hombre aseguró que la escopeta calibre 12 con dos vainas percutadas era de él, según fuentes policiales informaron a El Destape. En declaración ante la fiscalía, también dijo que "ayer por la noche el arma estaba en su casa".

En este momento, el caso está en manos de la fiscal de menores, Carina Gerbaldo, y del fiscal Mauricio Espinosa, del Ministerio Publico Fiscal de Santa Fe. También participan en la investigación miembros de los sectores de Salud, Justicia, Seguridad y Educación del gobierno de la provincia.

La policía provincial secuestró en el baño del colegio un cinturón de cartuchos, también conocido como "canana". Se trata de un bandolera donde se portan los cartuchos de bala. El joven habría ingresado al establecimiento educativo con la escopeta portando un estuche de guitarra.

Cómo ocurrió el hecho

El trágico hecho tuvo lugar este lunes por la mañana. La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, pero del tiroteo, además, resultaron heridos ocho niños más. Seis de ellos tuvieron lesiones superficiales y fueron trasladados al hospital local. En tanto, otros dos jóvenes se encuentran internados en el Hospital Regional de Rafaela. Uno de los adolescentes ingresó al centro de salud en grave estado, aunque, ahora está estable y consciente.

Una profesora de la escuela sostuvo que fue un preceptor quien lo sujetó para que dejara de disparar: "Uno de los preceptores pudo sujetar al chico que estaba con el arma y desarmarlo. Estamos todos muy consternados".

Los padres de los alumnos de la Escuela N°40 de Santa Fe indicaron que G.D., el joven que inició la balacera, era víctima de bullying. De hecho, un hombre dijo que "lo que le pasaba a este chico era mucho".

También comentó que su hija le expresó que la semana pasada G.D. dijo que "iba a matar a todos" mientras se encontraba en la escuela. "Según uno de los compañeritos de mi hija, lo escuchó decir eso durante una clase", indicó el padre en diálogo con Infobae. Cabe destacar que no se realizó ningún allanamiento en la casa del joven acusado, por lo menos, hasta el momento.