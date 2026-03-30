El precio del petróleo volvió a dispararse en medio de rumores de una invasión terrestre de EE.UU. y de un barril a 200 dólares

El precio del barril de petróleo Brent superó los 115 dólares en las últimas horas ubicándose en máximos en 14 años, mientras los mercados se preparan para una posible disparada incluso hasta los 200 dólares por barril en medio de rumores de una posible invasión terrestre de Estados Unidos a Irán.

Así se vio reflejado en el mercado de futuros de este domingo por la noche, previo a la apertura formal de este lunes, donde el Brent mosraba un alza de 2,3% desde el cierre del viernes para cotizar a 115,1 dólares. De este modo, el Brent, de referencia en Argentina y Europa, sube un 60% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el 28 de febrero pasado, cuando el precio del barril era de 72 dólares.

Se trata del precio máximo para este insumo en unos 14 años, desde los 125 dólares en los que cotizó a inicios de 2012. Esto significa que ya superó los picos de 112 dólares de junio de 2022, cuando se profundizaba la guerra en Ucrania.

Ya el viernes pasado, el barril de Brent para entrega en mayo había subido más de 3% y cerrado en torno a los USD 111,7, impulsado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán pese al alto al fuego de cinco días anunciado por Donald Trump. Este domingo, pese a la lluvia de rumores sobre una supuesta primera reunión en Pakistán, autoridades iraníes volvieron a negar cualquier contacto y diálogo directo con sus pares estadounidenses.

Por su parte, el precio del barril WTI, de referencia en Estados Unidos, también subía un 2,9% en el mercado de futuros este domingo por la noche para romper la barrera de las tres cifras y alcanzar los 102 dólares.

Crecen los rumores de una invasión terrestre de Estados Unidos a Irán para controlar el estrecho de Ormuz

La disparada del barril de petróleo se da en medio de crecientes rumores de una posible invasión terrestre estadounidense a Irán para tomar control del estrecho de Ormuz, una posibilidad que Estados Unidos no desmintió y que ya provocó advertencias de la República Islámica.

Trump, por su parte, aseguró este domingo que ya están trabajando para arrebatar a Irán el control del estrecho. Así lo dijo en una entrevista telefónica al Canal 14 de la televisión israelí en la que le preguntaron si Estados Unidos tiene capacidad para tomar el control del estrecho de Ormuz. "Sí. Ya está pasando. Por su puesto", respondió el presidente norteamericano.

Sin embargo, destacó la necesidad de que más países se impliquen en la ofensiva militar contra Irán. "Los países tienen que participar en la campaña", apuntó.

En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos sobre las consecuencias de una invasión terrestre. Advirtió que si los invaden, van a "incendiar" a las tropas estadounidenses e intensificar los ataques contra sus aliados, según informaron los medios oficiales iraníes.

Qalibaf afirmó, además, que las fuerzas iraníes "están esperando la llegada de las tropas estadounidenses al terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales". “Nuestros disparos continúan. Nuestros misiles están en posición. Nuestra determinación y nuestra fe aumentaron”, agregó.

Frente a este escenario, Bloomberg aseguró que "funcionarios del gobierno estadounidense y analistas de Wall Street están empezando a considerar la posibilidad de que los precios del petróleo se disparen hasta un nivel sin precedentes de 200 dólares por barril".

En los últimos días, el banco de inversión Macquarie había pronosticado que el barril de crudo puede alcanzar los 200 dólares si la guerra se prolonga hasta junio, mientras que este precio ya fue alcanzado en el mercado de futuros para combustibles refinados como el diésel o el combustible de aviones.