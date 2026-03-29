La guerra en Medio Oriente ya cumplió su cuarta semana y no hay señales de desescalada. Mientras las potencias regionales se reunían en Pakistán para debatir cómo poner fin a los combates, 2.500 marines estadounidenses llegaron a la región y en las últimas horas los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, comenzaron a atacar a Israel. Mientras tanto, el presidente del parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las fuerzas de su país "están esperando la llegada de las tropas estadounidenses al terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales". Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en El Destape.
Irán afirma que EE.UU. está planeando una invasión terrestre y promete "fuego y castigo" en la región
En VIVO - Actualizado hace 10 minutos
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Estados Unidos estaba planeando un ataque terrestre.
Hace 11 minutos
Una fábrica química israelí fue atacada con un misil iraní
Una planta química en el sur de Israel fue alcanzada por un misil iraní, y las autoridades han advertido a los residentes de las zonas cercanas que permanezcan en sus casas por temor a una fuga peligrosa.
La zona industrial de Neot Hovav, que fue atacada, está situada a 9 km al sur de la ciudad de Beersheba.
Los servicios de emergencia informaron de que una persona resultó herida en el ataque. Según informan los medios de comunicación israelíes, los residentes de la zona de Neot Hovav deben permanecer en sus casas y mantener las ventanas cerradas, ya que la planta contiene materiales peligrosos.
Hace 29 minutos
El Papa lamentó que los cristianos no pudieron celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
El Papa se expresó luego de que el Patriarcado Latino de Jerusalén denunciara que la policía israelí no permitió que su titular y el sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro celebraran la misa del Domingo de Ramos "por primera vez en siglos".
"Al comienzo de la Semana Santa, con nuestra oración estamos más cerca que nunca, de los cristianos de #OrienteMedio que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos. Precisamente, mientras la Iglesia contempla el misterio de la Pasión del Señor, no podemos olvidar a quienes hoy participan de manera real en su sufrimiento", sostuvo León XIV.
"La prueba que ellos atraviesan interpela la conciencia de todos. Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la paz, para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra y abra caminos concretos de reconciliación y #paz. #OremosJuntos", continuó el sumo pontífice.
El gobierno de Benjamin Netanyahu se justificó y aseguró que "no hubo mala intención", "sólo preocupación por la seguridad" de los clérigos.
Hace 1 hora
El Papa apuntó contra los líderes que justifican la guerra en nombre de Dios
El papa León XIV rechazó hoy de manera contundente los intentos de instrumentalizar a Dios como una justificación para la guerra, durante su primera Misa de Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro.
Las declaraciones del sumo pontífice se interpretaron como una respuesta directa a la actual administración de los Estados Unidos y al recrudecimiento de las hostilidades con Irán.
Ante una multitud de fieles, el Papa nacido en Estados Unidos sentenció que el Creador “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza” y afirmó que Dios “rechaza la guerra” y que “nadie puede usar a Dios para justificarla”.
Estas palabras marcaron un contraste directo con las expresiones del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien utilizó citas de las Escrituras para sugerir un respaldo divino a las acciones militares contra el régimen iraní.
Hace 1 hora
Las repercusiones económicas de la guerra "van a ser duraderas", advirtió economista especialista en energía del MIT
Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán dispararon los precios, ensombrecieron las perspectivas de la economía mundial, provocaron el desplome de los mercados bursátiles mundiales y obligaron a los países en desarrollo a racionar el combustible y subvencionar los costes energéticos para proteger a sus ciudadanos más pobres.
Los ataques y contraataques en curso contra las refinerías, oleoductos, yacimientos de gas y el bloque en el Estrecho de Ormuz amenazan con prolongar el sufrimiento económico mundial durante meses, incluso años.
“Hace una semana, o al menos hace dos, habría dicho: si la guerra hubiera terminado ese día, las consecuencias a largo plazo habrían sido mínimas”, afirmó Christopher Knittel, economista especializado en energía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). “Pero lo que estamos viendo es la destrucción de infraestructuras, lo que significa que las repercusiones de esta guerra serán duraderas”, sentenció.
Hace 1 hora
Comenzó la reunión en Pakistán para tratar de ponerle fin a la guerra en Medio Oriente
Según informaron fuentes oficiales, los ministros de Asuntos Exteriores de las principales potencias regionales se reúnen en la capital de Pakistán para debatir formas de poner fin a los combates en Oriente Medio.
La televisión estatal paquistaní mostró al ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, recibiendo al egipcio Badr Abdelatty, al turco Hakan Fidan y al príncipe saudí Faisal bin Farhan en el Ministerio de Asuntos Exteriores, antes de la reunión del domingo.
Según informaron las autoridades, las conversaciones revisarán los avances en los contactos indirectos que se están llevando a cabo entre Washington y Teherán y explorarán maneras de impulsar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.
Hace 1 hora
El presidente del Parlamento iraní advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias de una invasión terrestre
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este domingo a Estados Unidos sobre las consecuencias de una invasión terrestre, amenazando con "incendiar" a las tropas estadounidenses e intensificar los ataques contra sus aliados, según informaron los medios oficiales iraníes.
Qalibaf afirmó que las fuerzas iraníes "están esperando la llegada de las tropas estadounidenses al terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales".
“Nuestros disparos continúan. Nuestros misiles están en posición. Nuestra determinación y nuestra fe han aumentado”, agregó.
Además, describió el plan de 15 puntos de Estados Unidos, que Pakistán entregó a Irán la semana pasada, como "sus deseos" y dijo que la administración Trump está intentando lograr mediante ese plan lo que no ha conseguido por la fuerza.
“Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es clara: Ni hablar de aceptar una humillación”, cerró.
Hace 1 hora
Israel no permitió celebrar la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén
El Patriarcado Latino, la diócesis de la Iglesia Católica en Tierra Santa, denunció que "por primera vez en siglos" la policía israelí no permitió el ingreso de su titular y del sacerdote de la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la tradicional misa. La explicación de Israel.
Patriarcas y titulares de las Iglesias de Jerusalén en una reunión de marzo 2026.
Hace 2 horas
Guerra contra Irán: un inesperado giro hacia un nuevo orden mundial
Tras un mes de conflicto, las hipótesis sobre el origen de la guerra, la falta de estrategia de Estados Unidos e Israel y el avance geopolítico de Irán delinean un escenario global en transformación.
Se ha cumplido un mes desde que Israel y Estados Unidos iniciaron una guerra ilegal contra Irán. No es la primera vez que esos dos países belicistas agreden a los iraníes, incluso mientras se llevaban a cabo negociaciones de paz. Pero esta vez, el mundo asiste a escenarios nunca imaginados.
Hace 12 horas
Guerra contra Irán: un inesperado giro hacia un nuevo orden mundial
Tras un mes de conflicto, las hipótesis sobre el origen de la guerra, la falta de estrategia de Estados Unidos e Israel y el avance geopolítico de Irán delinean un escenario global en transformación.
Hace 21 horas
Quiénes son los hutíes, los aliados de Irán en Yemen que se sumarán a la guerra
Los grupos armados hutíes confirmaron en un comunicado que atacarán Israel este sábado, incorporándose de esta forma a la guerra en Medio Oriente. Quiénes son y qué peso real tienen en la región.
11:37 | 28/03/2026
Trump mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que pedir disculpas
Ocurrió durante una conferencia con empresarios saudíes el viernes pasado. Apenas se rectificó, el republicano aseguró que "las fake news dirán que fue accidental, pero no hay accidentes conmigo".
11:18 | 28/03/2026
Irán denuncia que EE.UU. atacó su infraestructura a pesar de los dichos de Trump
Las últimas noticias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tras la decisión de Trump de "postergar por 10 días" la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas.
17:21 | 27/03/2026
El petróleo vuelve a subir: el Brent supera los US$ 111 y presiona la inflación
El crudo internacional sube más de 3% en medio de tensiones geopolíticas y acumula un alza superior al 50% en un mes.
12:16 | 27/03/2026
Medio Oriente: caen las acciones en Wall Street después del anuncio de Trump
La prórroga de diez días anunciada por Donald Trump no logró despejar la incertidumbre sobre la guerra con Irán ni moderar las expectativas de inflación.
09:38 | 27/03/2026
Combustibles: el Gobierno tomó dos medidas para amortiguar la suba de precios
Lo decidió la Secretaría de Energía luego de las fuertes subas de marzo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.
07:31 | 27/03/2026
Israel bombardeó una planta de uranio en Irán y otra de agua pesada
El gobierno israelí informó que atacó una planta agua pesada en territorio iraní. Desde la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó el ataque.
22:17 | 26/03/2026
El primer ministro libanés advirtió a Guterres sobre el plan de anexión israelí
El premier libanés Nawaf Salam describió al plan israelí como un "atentado a la soberanía e integridad nacional". Por su parte el titular de la ONU le pidió a los miembros de la organización que se sumen a los esfuerzos para impedir la avanzada israelita.
20:27 | 26/03/2026
Jueves negro: se desplomaron los mercados y Trump pidió 10 días para salir de la guerra
Wall Street registró la peor caída desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Medio Oriente. El temor generalizado se contagió a todos los mercados. La crisis se combina en Argentina con la política monetaria y cambiaria de la administración de Milei que potencia la recesión económica y el Merval cayó 0,9%.
18:21 | 26/03/2026
La ONU advirtió sobre las "consecuencias graves" si la guerra se extiende 6 meses
Un funcionario de Naciones Unidas advirtió que la guerra en Irán podría tener "consecuencias devastadoras" si se extendiera "entre tres y seis meses más". Incluso la comparó con Ucrania y aseguró que podría ser peor.
18:08 | 26/03/2026
A contramano de Milei, en Europa y Asia toman medidas para frenar la suba de la nafta
En medio de la disparada de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, en al menos cinco importantes países tomaron medidas para contener el incremento de las energías.
16:52 | 26/03/2026
Combustibles: el barril de petróleo a más de u$s100 pone más presión a la inflación
El gobierno juega al límite para mantener la política de paridad de exportación y que no se le dispare la inflación. Cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil para abril.