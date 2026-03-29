Irán afirma que EE.UU. está planeando una invasión terrestre y promete "fuego y castigo" en la región

Una planta química en el sur de Israel fue alcanzada por un misil iraní, y las autoridades han advertido a los residentes de las zonas cercanas que permanezcan en sus casas por temor a una fuga peligrosa.

La zona industrial de Neot Hovav, que fue atacada, está situada a 9 km al sur de la ciudad de Beersheba.

Los servicios de emergencia informaron de que una persona resultó herida en el ataque. Según informan los medios de comunicación israelíes, los residentes de la zona de Neot Hovav deben permanecer en sus casas y mantener las ventanas cerradas, ya que la planta contiene materiales peligrosos.