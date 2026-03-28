Irán denuncia que EE.UU. atacó su infraestructura a pesar de los dichos de Trump

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que desde el Gobierno de Teherán se "tomarán fuertes represalias" si se atacan la infraestructura y la economía del país.

"Hemos dicho en repetidas veces que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos", escribió Pezeshkian en su cuenta de X.