La guerra en Oriente Próximo está en su cuarta semana sin señales de desescalada. En paralelo, crecen las versiones sobre contactos entre Estados Unidos e Irán, aunque sin avances concretos. En este contexto, el presidente Donald Trump decidió postergar por 10 días la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes, condicionando esa decisión a la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. De todas formas, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, denunció que EE.UU. atacó la infraestructura económica y energética del país. En el territorio, la dinámica sigue dominada por la confrontación. En paralelo, Arabia Saudita y Kuwait denunciaron haber sido blanco de ataques iraníes. Guerra en Irán hoy, sábado 28 de marzo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Irán denuncia que EE.UU. atacó su infraestructura a pesar de los dichos de Trump
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tras la decisión de Trump de "postergar por 10 días" la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas.
Hace 4 minutos
El presidente iraní prometió "fuertes represalias" si la guerra llegase a afectar la economía del país
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que desde el Gobierno de Teherán se "tomarán fuertes represalias" si se atacan la infraestructura y la economía del país.
"Hemos dicho en repetidas veces que Irán no lleva a cabo ataques preventivos, pero tomaremos represalias contundentes si atacan nuestra infraestructura o nuestros centros económicos", escribió Pezeshkian en su cuenta de X.
Hace 24 minutos
Israel atacó dos plantas siderúrgicas en Irán el viernes por la noche
Israel lanzó un ataque a gran escala contra sitios nucleares y plantas industriales. Según informó la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), dos plantas siderúrgicas fueron atacadas el viernes por la noche, incluida una en la provincia suroccidental iraní de Juzestán que usa material radiactivo. La otra fue en Ishafán, en la zona central del país persa, donde murió una persona por los ataques.
Hace 1 hora
Trump mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que pedir disculpas
Ocurrió durante una conferencia con empresarios saudíes el viernes pasado. Apenas se rectificó, el republicano aseguró que "las fake news dirán que fue accidental, pero no hay accidentes conmigo".
Hace 1 hora
Los muertos en Medio Oriente ya son casi 4.000 a un mes del comienzo de la guerra
Reportes sanitarios iraníes afirmaron que las víctimas de la guerra en Irán ya superaron las 1.900. Por su parte El Líbano reportó 1.142 asesinados en el último mes, seguido de Iraq con 96 e Israel con 13 víctimas.
Hace 2 horas
El petróleo vuelve a subir: el Brent supera los US$ 111 y presiona la inflación
El crudo internacional sube más de 3% en medio de tensiones geopolíticas y acumula un alza superior al 50% en un mes.
El precio internacional del petróleo retomó la tendencia alcista y volvió a ubicarse por encima de los 110 dólares. El barril de Brent para entrega en mayo subió más de 3% este viernes y cerró en torno a los USD 111,7, impulsado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El movimiento se dio luego del cierre de los mercados europeos, consolidando una suba que también se replicó en el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), que avanzó 4,63% hasta los USD 98,85 por barril. La dinámica responde a un escenario internacional atravesado por la incertidumbre en Medio Oriente, donde no se registran progresos hacia un alto el fuego.
Hace 3 horas
Israel bombardeó una planta de uranio en Irán y otra de agua pesada
El gobierno israelí informó que atacó una planta agua pesada en territorio iraní. Desde la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó el ataque.
La guerra en Oriente Próximo entra este viernes en su cuarta semana sin señales de desescalada. En paralelo, crecen las versiones sobre contactos entre Estados Unidos e Irán, aunque sin avances concretos. En este contexto, el presidente Donald Trump decidió postergar por diez días la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes, condicionando esa decisión a la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En el territorio, la dinámica sigue dominada por la confrontación. Durante la noche, un bombardeo de Israel dejó seis muertos en la ciudad iraní de Qom. Además, el ejército israelí informó de ataques contra lo que describió como instalaciones de producción de misiles en Teherán y en Beirut, en Líbano. En paralelo, Arabia Saudita y Kuwait denunciaron haber sido blanco de ataques iraníes.
Hace 19 horas
El petróleo vuelve a subir: el Brent supera los US$ 111 y presiona la inflación
El crudo internacional sube más de 3% en medio de tensiones geopolíticas y acumula un alza superior al 50% en un mes.
12:16 | 27/03/2026
Medio Oriente: caen las acciones en Wall Street después del anuncio de Trump
La prórroga de diez días anunciada por Donald Trump no logró despejar la incertidumbre sobre la guerra con Irán ni moderar las expectativas de inflación.
09:38 | 27/03/2026
Combustibles: el Gobierno tomó dos medidas para amortiguar la suba de precios
Lo decidió la Secretaría de Energía luego de las fuertes subas de marzo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.
07:31 | 27/03/2026
Israel bombardeó una planta de uranio en Irán y otra de agua pesada
El gobierno israelí informó que atacó una planta agua pesada en territorio iraní. Desde la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó el ataque.
22:17 | 26/03/2026
El primer ministro libanés advirtió a Guterres sobre el plan de anexión israelí
El premier libanés Nawaf Salam describió al plan israelí como un "atentado a la soberanía e integridad nacional". Por su parte el titular de la ONU le pidió a los miembros de la organización que se sumen a los esfuerzos para impedir la avanzada israelita.
20:27 | 26/03/2026
Jueves negro: se desplomaron los mercados y Trump pidió 10 días para salir de la guerra
Wall Street registró la peor caída desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Medio Oriente. El temor generalizado se contagió a todos los mercados. La crisis se combina en Argentina con la política monetaria y cambiaria de la administración de Milei que potencia la recesión económica y el Merval cayó 0,9%.
18:21 | 26/03/2026
La ONU advirtió sobre las "consecuencias graves" si la guerra se extiende 6 meses
Un funcionario de Naciones Unidas advirtió que la guerra en Irán podría tener "consecuencias devastadoras" si se extendiera "entre tres y seis meses más". Incluso la comparó con Ucrania y aseguró que podría ser peor.
18:08 | 26/03/2026
A contramano de Milei, en Europa y Asia toman medidas para frenar la suba de la nafta
En medio de la disparada de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, en al menos cinco importantes países tomaron medidas para contener el incremento de las energías.
16:52 | 26/03/2026
Combustibles: el barril de petróleo a más de u$s100 pone más presión a la inflación
El gobierno juega al límite para mantener la política de paridad de exportación y que no se le dispare la inflación. Cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil para abril.
09:45 | 26/03/2026
Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz
Israel confirmó la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un ataque aéreo en Bandar Abás. El militar era señalado como el responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.
Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz
07:30 | 26/03/2026
Trump extendió por 10 días el plazo para no atacar plantas energéticas
El presidente de Estados Unidos insistió con que las conversaciones "continúan".
15:43 | 25/03/2026
Kast libera el precio de combustibles y la nafta subirá más de 30% en un día
Mientras el presidente chileno reconoció la dureza de la medida y pidió "solidaridad" de los ciudadanos, su imagen se desplomó en las encuestas, a sólo dos semanas de su asunción.
07:57 | 25/03/2026
Iran rechazó el plan de tregua propuesto por Trump e impuso sus propias 5 condiciones
Un funcionario iraní le dijo a la tv pública de su país que la propuesta de Estados Unidos es "extremadamente maximalista y no es razonable". Qué pide Teherán.