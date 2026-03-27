La guerra en Oriente Próximo entra este viernes en su cuarta semana sin señales de desescalada. En paralelo, crecen las versiones sobre contactos entre Estados Unidos e Irán, aunque sin avances concretos. En este contexto, el presidente Donald Trump decidió postergar por diez días la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes, condicionando esa decisión a la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En el territorio, la dinámica sigue dominada por la confrontación. Durante la noche, un bombardeo de Israel dejó seis muertos en la ciudad iraní de Qom. Además, el ejército israelí informó de ataques contra lo que describió como instalaciones de producción de misiles en Teherán y en Beirut, en Líbano. En paralelo, Arabia Saudita y Kuwait denunciaron haber sido blanco de ataques iraníes.

Guerra en Irán hoy, viernes 27 de marzo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.