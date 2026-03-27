EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

Israel bombardeó una planta de uranio en Irán y otra de agua pesada

Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 11 horas

El gobierno israelí informó que atacó una planta agua pesada en territorio iraní. Desde la Organización de Energía Atómica de Irán confirmó el ataque.

La guerra en Oriente Próximo entra este viernes en su cuarta semana sin señales de desescalada. En paralelo, crecen las versiones sobre contactos entre Estados Unidos e Irán, aunque sin avances concretos. En este contexto, el presidente Donald Trump decidió postergar por diez días la amenaza de atacar infraestructuras eléctricas iraníes, condicionando esa decisión a la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. En el territorio, la dinámica sigue dominada por la confrontación. Durante la noche, un bombardeo de Israel dejó seis muertos en la ciudad iraní de Qom. Además, el ejército israelí informó de ataques contra lo que describió como instalaciones de producción de misiles en Teherán y en Beirut, en Líbano. En paralelo, Arabia Saudita y Kuwait denunciaron haber sido blanco de ataques iraníes. 

Guerra en Irán hoy, viernes 27 de marzo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Hace 16 horas

ONU crea un grupo de trabajo para atender necesidades comerciales y humanitarias en Ormuz

La Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) anunció la creación de un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho de Ormuz en el marco del bloqueo del paso por la guerra de Irán.

 

"El objetivo principal del grupo de trabajo es desarrollar y proponer mecanismos técnicos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades humanitarias en el estrecho de Ormuz", indicaron. Además buscan facilitad el comercio de fertilizantes y materias primas.

 

El grupo estará liderado por Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) e incluirá a representantes de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), si bien podrán participar también otras entidades.

Hace 17 horas

Los hutíes afirman estar "listos" para intervenir en la guerra de Irán

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguran que el grupo está "listo" para participar en la guerra en curso en Medio Oriente. "Tenemos el dedo en el gatillo para una intervención militar directa", dijo el portavoz de operaciones militares Yahya Sari.

 

Sari, además, declaró que los hutíes entrarán en la guerra ante "la formación de cualquier otra alianza con Estados Unidos e Israel contra" Irán y ante el "uso del mar Rojo" por Washington y Tel Aviv para llevar a cabo operaciones "hostiles" contra el país asiático y cualquier otro estado "musulmán". "No (lo) permitiremos", sentenció.

Hace 19 horas

Israel confirmó el ataque a la planta de agua de Arak en Irán

El gobierno israelita se atribuyó el ataque a la planta de agua pesada de Arak, según consignaron en un comunicado difundido este viernes temprano.

 

La planta ya había sido dañada durante la guerra de junio, pero que, desde entonces, Irán supuestamente había intentado reconstruirla tras los daños sufridos en aquella incursión militar.

 

El agua pesada es un material único que "puede utilizarse en la producción de energía nuclear y armas", según explicaron en el texto.

Hace 20 horas

Rubio aseguró que la guerra en Irán terminará "en cuestión de semanas"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que la operación militar en Irán terminará en "cuestión de semanas" y pidió a la comunidad internacional "implicarse más" para que la navegación en el estrecho de Ormuz pueda "volver a ser segura".

Hace 22 horas

Estados Unidos e Israel bombardearon una planta de uranio

La Organización de Energía Atómica de Irán denunció que una planta de procesamiento de uranio fue bombardeada por Estados Unidos e Israel, un ataque que fue confirmado por el propio Ejército israelí.

 

"La planta de Ardakan, ubicada en la provincia de Yazd, fue blanco hace unos minutos de un ataque por parte del enemigo estadounidense-sionista", dijo la Organización de Energía Atómica de Irán en su canal de Telegram.

 

Por su lado, las fuerzas armadas de Israel, se atribuyeron el ataque al afirmar que fue "golpeada" la "principal instalación del régimen iraní para la producción de misiles y minas marinas en Yazd".

 

"El sitio se utilizaba para la planificación, desarrollo, ensamblaje y almacenamiento de misiles avanzados destinados al lanzamiento desde plataformas de crucero, submarinos y helicópteros hacia objetivos marítimos tanto móviles como estacionarios", informaron en un comunicado en X.

06:53 | 27/03/2026

El primer ministro libanés advirtió a Guterres sobre el plan de anexión israelí

El premier libanés Nawaf Salam describió al plan israelí como un "atentado a la soberanía e integridad nacional". Por su parte el titular de la ONU le pidió a los miembros de la organización que se sumen a los esfuerzos para impedir la avanzada israelita.

Fuentes cercanas al primer ministro libanés Nawaf Salam confirmaron que este jueves que el funcionario se comunicó con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para protestar por las declaraciones de Israel sobre su intención de ocupar el sur del Líbano. Denunció al plan del Estado israelí como una "amenaza directa" a la soberanía de su país y lo calificó como un "atentado total" al derecho internacional, según informó la agencia Al Jazeera.

Leer la nota completa

06:52 | 27/03/2026

Trump suspende ataques contra instalaciones energéticas de Irán y dice que negociaciones "van bien"

Personas caminan cerca de misiles iraníes en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán

El presidente Donald Trump anunció que suspenderá los ataques contra las instalaciones energéticas de Irán durante 10 días a petición de Teherán y dijo que las conversaciones con Irán iban "muy bien", aunque un funcionario iraní calificó la propuesta estadounidense para poner ‌fin al conflicto de «unilateral e injusta».

Leer la nota completa

06:51 | 27/03/2026

Trump pospone a abril los ataques a instalaciones energéticas de Irán

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un edificio residencial dañado por un ataque, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán, en Teherán, Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volvería a ampliar el plazo para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, se enfrentara a la destrucción de sus instalaciones energéticas, después de que Teherán hubiera rechazado anteriormente una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner ‌fin a los combates por considerarla injusta.

Leer la nota completa

NaN:NaN | NaN/NaN/NaN

Trump mencionó al estrecho de Ormuz como "el estrecho de Trump" y tuvo que pedir disculpas

Ocurrió durante una conferencia con empresarios saudíes el viernes pasado. Apenas se rectificó, el republicano aseguró que "las fake news dirán que fue accidental, pero no hay accidentes conmigo".

Leer la nota completa

Hace 18 horas

El petróleo vuelve a subir: el Brent supera los US$ 111 y presiona la inflación

El crudo internacional sube más de 3% en medio de tensiones geopolíticas y acumula un alza superior al 50% en un mes.

Leer la nota completa

Hace 23 horas

Medio Oriente: caen las acciones en Wall Street después del anuncio de Trump

La prórroga de diez días anunciada por Donald Trump no logró despejar la incertidumbre sobre la guerra con Irán ni moderar las expectativas de inflación.

Leer la nota completa

09:38 | 27/03/2026

Combustibles: el Gobierno tomó dos medidas para amortiguar la suba de precios

Lo decidió la Secretaría de Energía luego de las fuertes subas de marzo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Leer la nota completa

22:17 | 26/03/2026

El primer ministro libanés advirtió a Guterres sobre el plan de anexión israelí

El premier libanés Nawaf Salam describió al plan israelí como un "atentado a la soberanía e integridad nacional". Por su parte el titular de la ONU le pidió a los miembros de la organización que se sumen a los esfuerzos para impedir la avanzada israelita.

Leer la nota completa

20:27 | 26/03/2026

Jueves negro: se desplomaron los mercados y Trump pidió 10 días para salir de la guerra

Wall Street registró la peor caída desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en Medio Oriente. El temor generalizado se contagió a todos los mercados. La crisis se combina en Argentina con la política monetaria y cambiaria de la administración de Milei que potencia la recesión económica y el Merval cayó 0,9%.

Leer la nota completa

18:21 | 26/03/2026

La ONU advirtió sobre las "consecuencias graves" si la guerra se extiende 6 meses

Un funcionario de Naciones Unidas advirtió que la guerra en Irán podría tener "consecuencias devastadoras" si se extendiera "entre tres y seis meses más". Incluso la comparó con Ucrania y aseguró que podría ser peor.

Leer la nota completa

18:08 | 26/03/2026

A contramano de Milei, en Europa y Asia toman medidas para frenar la suba de la nafta

En medio de la disparada de los combustibles por la guerra en Medio Oriente, en al menos cinco importantes países tomaron medidas para contener el incremento de las energías.

Leer la nota completa

16:52 | 26/03/2026

Combustibles: el barril de petróleo a más de u$s100 pone más presión a la inflación

El gobierno juega al límite para mantener la política de paridad de exportación y que no se le dispare la inflación. Cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil para abril.

Leer la nota completa

09:45 | 26/03/2026

Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Israel confirmó la muerte de Alireza Tangsiri, comandante de la Armada iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un ataque aéreo en Bandar Abás. El militar era señalado como el responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Israel abatió al comandante iraní a cargo el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Leer la nota completa

07:30 | 26/03/2026

Trump extendió por 10 días el plazo para no atacar plantas energéticas

El presidente de Estados Unidos insistió con que las conversaciones "continúan". 

Leer la nota completa

15:43 | 25/03/2026

Kast libera el precio de combustibles y la nafta subirá más de 30% en un día

Mientras el presidente chileno reconoció la dureza de la medida y pidió "solidaridad" de los ciudadanos, su imagen se desplomó en las encuestas, a sólo dos semanas de su asunción.

Leer la nota completa

07:57 | 25/03/2026

Iran rechazó el plan de tregua propuesto por Trump e impuso sus propias 5 condiciones

Un funcionario iraní le dijo a la tv pública de su país que la propuesta de Estados Unidos es "extremadamente maximalista y no es razonable". Qué pide Teherán.

Leer la nota completa

10:32 | 24/03/2026

El petróleo vuelve a acercarse a los U$S 100 y sigue presionando a la economía mundial

En las primeras horas de esta semana se había desplomado ante declaraciones de Trump que sugerían una tregua aunque parcial. Sin embargo, la desmentida del gobierno de Irán volvió a intranquilizar a los mercados.

Leer la nota completa
Trending
PAMI
PAMI: vacuna antigripal gratuita sin turno en más de 6.700 farmacias
Las más vistas