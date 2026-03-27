El primer ministro libanés advirtió a Guterres sobre el plan de anexión israelí a su territorio

Fuentes cercanas al primer ministro libanés Nawaf Salam confirmaron que este jueves que el funcionario se comunicó con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para protestar por las declaraciones de Israel sobre su intención de ocupar el sur del Líbano. Denunció al plan del Estado israelí como una "amenaza directa" a la soberanía de su país y lo calificó como un "atentado total" al derecho internacional, según informó la agencia Al Jazeera.

"Estas acciones y declaraciones, bajo cualquier pretexto, sea un cinturón de seguridad o una zona de amortiguación, son un asunto muy serio que amenaza la soberanía del Líbano, la integridad de su territorio y los derechos de sus ciudadanos", aseguró Salam, de acuerdo a un comunicado del Gobierno libanés. Guterres por su parte afirmó que le pidió al canciller libanés Yusef Rayyi que presentara una queja inmediata ante el Consejo de Seguridad, a la par que hizo un llamamiento a Naciones Unidas para que "asuman sus responsabilidades para poner fin a estas violaciones".

Qué conversaron Guterres y Salam

En lo concreto, el primer ministro se quejó de las recientes declaraciones de dos ministros israelíes que amenazaron con ocupar el territorio libanés desde la frontera de facto hasta el río Litani, y que pidieron su anexión a Israel, respectivamente. En esa línea, también denunció que las posturas israelíes van "totalmente en contra del derecho internacional, la ley humanitaria y la carta de las Naciones Unidas".

Durante su conversación con Guterres, al igual que frente los miembros de su Gabinete un rato antes, denunció que el Estado judío bombardeó la "mayoría" de los puentes ubicados sobre el río Litani, en un intento de separar la región más meridional del resto del país.

"Esto estuvo acompañado del desplazamiento masivo de los habitantes de pueblos y aldeas al sur del Litani, así como de la invasión diaria de tierras, la demolición de viviendas y a veces su destrucción total, como si fuera una señal de que no habrá regreso de los civiles a sus hogares en un futuro próximo", reza la nota firmada por Salam.

Desde el pasado 2 de marzo, Israel insiste en una intensa campaña de bombardeos contra el Líbano que dejan ya 1.116 muertos, entre ellos 121 niños y otros 3.229 heridos, además de provocar el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas. En paralelo, el premier libanés aseguró que Israel también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio, donde Hezbolá trata de contener el avance con enfrentamientos "en tres ejes principales".