Trump suspende ataques contra instalaciones energéticas de Irán y dice que negociaciones "van bien"

Personas caminan cerca de misiles iraníes en un parque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán

El presidente Donald Trump anunció que suspenderá los ataques contra las instalaciones energéticas de Irán durante 10 días a petición de Teherán y dijo que las conversaciones con Irán iban "muy bien", aunque un funcionario iraní calificó la propuesta estadounidense para poner ‌fin al conflicto de «unilateral e injusta».

La guerra ha causado la ‌muerte de miles de personas, se ha extendido a países vecinos y ha afectado a la economía mundial con un aumento vertiginoso de los precios de la energía desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques el 28 de febrero, después de que las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán no lograran alcanzar un acuerdo.

El jueves, Trump amenazó durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca con aumentar la presión sobre Irán si no llegaba a un acuerdo, antes de publicar más tarde en las redes sociales que suspendería los ataques contra las instalaciones energéticas iraníes durante 10 días hasta el 6 de abril de 2026 a las 20.00 EDT (0000 GMT del 7 de abril).

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"Las conversaciones siguen ​en curso y, a pesar de comentarios ⁠erróneos en sentido contrario de los medios de noticias falsas y otros, van muy bien", añadió en su publicación en Truth Social.

Más ‌tarde dijo en el programa "The Five" de Fox News que los iraníes habían solicitado una pausa de siete ⁠días. No hubo una reacción inmediata por parte de Teherán.

Irán no ha solicitado una ⁠pausa de 10 días en los ataques contra sus instalaciones energéticas, según citó el Wall Street Journal a los mediadores de las conversaciones de paz.

LANCHAS RÁPIDAS NO TRIPULADAS

La guerra ha perturbado enormemente el transporte marítimo, lo que ha provocado un aumento de los precios del crudo de alrededor ⁠del 40% y un repunte de aproximadamente dos tercios en los envíos de gas natural licuado a Asia. Los precios de ​los fertilizantes nitrogenados, fundamentales para la producción de alimentos, han subido alrededor de un 50%.

A pesar ‌de la optimista valoración de Trump, Irán siguió respondiendo a los ‌ataques estadounidenses e israelíes golpeando bases de Israel y Estados Unidos; también atacó a los Estados del golfo y bloqueó de ⁠hecho las exportaciones de combustible de Oriente Medio a través del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos ha desplegado lanchas rápidas no tripuladas para patrullar como parte de sus operaciones contra Irán, informó el Pentágono a Reuters, siendo esta la primera vez que Washington confirma el uso de este tipo de embarcaciones en un conflicto activo.

Trump dijo que Estados Unidos se convertiría en la "peor pesadilla" de la República Islámica si esta no cumplía con las ​exigencias estadounidenses, que incluyen ‌la apertura del estrecho y el fin del programa nuclear de Teherán. Afirmó que tomar el control del petróleo iraní era una opción, pero no dio más detalles.

El funcionario iraní dijo a Reuters que una propuesta estadounidense de 15 puntos, transmitida a Teherán por Pakistán, fue revisada en detalle el miércoles por altos funcionarios iraníes y el representante del líder supremo de Irán. Aunque consideraban que solo servía a los intereses de Estados Unidos e Israel, la diplomacia no había llegado a su fin, ⁠aseguró.

Sin embargo, los combates continuaron con intensidad.

El jueves, Irán lanzó múltiples oleadas de misiles contra Israel, que impactaron en Tel Aviv, Haifa y otras zonas, incluida una localidad palestina en el centro de Israel.

Al menos un misil balístico impactó en Tel Aviv, según el ejército israelí, mientras que otros transportaban municiones de racimo que dispersaron explosivos más pequeños, causando daños en viviendas y automóviles.

El servicio de ambulancias de Israel informó de que un hombre había fallecido en Nahariya después de que Hezbolá lanzara una lluvia de cohetes contra la ciudad del norte.

En Irán, los ataques alcanzaron la ciudad meridional de Bandar Abás y una aldea en las afueras de la ciudad meridional de Shiraz. Se informó de que un edificio universitario en Isfahán había sido alcanzado.

EL ESTRECHO DE ‌ORMUZ, UNA CUESTIÓN CRUCIAL

Trump sugirió el jueves que Irán permitió el paso de 10 petroleros por el estrecho de Ormuz como gesto de buena voluntad en las negociaciones, incluidos algunos buques con bandera de Pakistán.

El presidente ha enviado miles de soldados a Oriente Medio, algunos de los cuales ya han llegado, lo que alimenta las expectativas de una invasión terrestre, aunque los detalles siguen siendo escasos.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, confirmó que Estados Unidos había enviado una "lista de medidas de 15 puntos" como base para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra. Según fuentes e informes, ‌esta lista incluye exigencias que van desde el desmantelamiento del programa nuclear iraní hasta la restricción de sus misiles y la entrega efectiva del control del estrecho.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo que se estaban llevando a cabo "conversaciones indirectas" entre Estados Unidos e Irán a través de mensajes transmitidos por Islamabad, ‌y que otros Estados, como Turquía ⁠y Egipto, también apoyaban los esfuerzos de mediación.

Cualquier intermediación parece destinada a ser extremadamente espinosa.

Irán ha endurecido su postura desde que comenzó la guerra, exigiendo garantías contra futuras acciones militares, una indemnización por las pérdidas y el control formal ​del estrecho, según fuentes iraníes. También comunicó a los intermediarios que el Líbano debe ser incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego, según fuentes regionales.

Trump no ha revelado con quién está negociando Estados Unidos en Irán, ya que entre las miles de personas fallecidas en la guerra en Oriente Medio se encuentran muchos altos cargos.

Con información de Reuters